Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: “Πράσινο φως” για εμβολιασμούς σε παιδιά 12-15 ετών (βίντεο)

Τι είπε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων σε παιδιά και εφήβους.

Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων στην παιδική και εφηβική ηλικία παρατηρείται στη χώρα μας και τα παιδιά αποτελούν πηγή διασποράς, ανέφερε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, κατά την ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19.

Οι συνεχείς μολύνσεις των παιδιών θα οδηγήσουν σε νέες μεταλλάξεις, ανέφερε η κ. Θεοδωρίδου και γνωστοποίησε πως με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών γνωμοδοτεί θετικά για τον εμβολιασμό παιδιών 12-15 ετών.

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών μίλησε για τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna που έχουν εγκριθεί για τον εμβολιαμσό των παιδιών, τονίζοντας ότι είναι αποτελεσματικά και ασφαλή. Είπε ότι οι ανεπιθύμητη ενέργεια περικαρδίτιδας, μυοκαρδότιδας στα παιδιά είναι σπάνια - στην Αμερική έχουμε 18 περιπτώσεις σε 1 εκατ. εμβολιασθέντων.

Υπογράμμισε πως ο εμβολιασμός των παιδιών είναι εθελοντικός και είναι απαραίτητη η συγκατάθεση των γονέων.

Το φετινό καλοκαίρι δεν θα είναι ανέμελο, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, η μετάλλαξη Δέλτα έχει αλλάξει τα επιδημιολογικά δεδομένα και απειλεί κυρίως τους ανεμβολίαστους, τόνισε η κ. Θεοδωρίδου.

