Καύσωνας: ανοίγει κλιματιζόμενες αίθουσες ο δήμος Αθηναίων

Στους χώρους θα τηρηθούν αυστηρά όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται βάσει των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται, ο Δήμος Αθηναίων θα διαθέσει από την Τρίτη 27 Ιουλίου και μέχρι την λήξη του φαινομένου τρεις κλιματιζόμενες αίθουσες για την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Ειδικότερα, θα παραμείνουν ανοιχτοί από τις 08.00 π.μ ως τις 09.00 μ.μ. οι εξής χώροι:

Λέσχη Φιλίας "Η Ανάληψη του Κυρίου", Χελντράιχ 15, Νέος Κόσμος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9240403. Λέσχη Φιλίας Κολοκυνθούς, Αίμωνος 9 & Άστρους, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 5140877. Λέσχη Φιλίας Λαμπρινής, Ιαλέμου 63 τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102933857.

Κρίνεται χρήσιμο οι ενδιαφερόμενοι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, να επικοινωνούν προηγουμένως:

είτε απευθείας με τη Λέσχη Φιλίας για την οποία ενδιαφέρονται

είτε με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη 1595

είτε με το τηλεφωνικό κέντρο 210 5277000



Τέλος, οι ομάδες streetwork του Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) με επιπρόσθετες βάρδιες, θα συνεχίσουν εντατικά το έργο τους και τις ημέρες του καύσωνα. Στη διάρκεια των επιπόπιων παρεμβάσεών τους στον άστεγο πληθυσμό, οι ομάδες του streetwork θα προσφέρουν δροσερό νερό και είδη πρώτης ανάγκης, θα ενημερώνουν για τη λειτουργία των κλιματιζόμενων χώρων που διαθέτει ο Δήμος και θα δίνουν οδηγίες για την προστασία τους από τον καύσωνα.

