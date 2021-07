Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Τσιτσιπάς: Απέκλεισε τον Τιαφόε και προκρίθηκε στους “16”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 22χρονος τενίστας έκανε το «δύο στα δύο» στην πρώτη συμμετοχή του σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στον 3ο γύρο του Ολυμπιακού Τουρνουά τένις των ανδρών προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο 22χρονος τενίστας έκανε το «δύο στα δύο» στην πρώτη συμμετοχή του σε Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς μετά τον Γερμανό Φίλιπ Κόλσραϊμπερ (No 112) νίκησε και τον υπολογίσιμο Αμερικανό Φράνσις Τιαφοέ (Νο54) με 6-3, 6-4, για να προκριθεί στους «16».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε και ρεβάνς για τον αποκλεισμό του από τον Τιαφόε στον πρώτο γύρο του Wimbledon, πριν από λίγες εβδομάδες. Το Τόκιο αποδεικνύεται... γούρικη πόλη για τον "Tsitsifast" στις «μάχες» του με τον Τιαφόε, πάντως, αφού τον είχε νικήσει στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας το 2017 στα προκριματικά του 500αριου τουρνουά με straight sets. Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε σήμερα στο «Ariake Tennis Park» με μπλουζάκι που είχε το εθνόσημο τυπωμένο!

Αντίπαλος του Τσιτσιπά στους «16» θα είναι ο νικητής του ματς ανάμεσα στον Γάλλο Ούγκο Ιμπέρ και τον Σέρβο Μιομίρ Κετσμάνοβιτς. Στο αγωνιστικό μέρος, ο Τσιτσιπάς κέρδισε σχετικά εύκολα το πρώτο σετ σε 39 λεπτά, καθώς προηγήθηκε με 0-3 και 1-4. Αν και ο Τιαφόε αντέδρασε μειώνοντας σε 3-5 απέναντι στο Νο 4 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Έλληνας τενίστας ήταν κυρίαρχος στο τελευταίο game του πρώτου σετ για το 3-6. Ο Τσιτσιπάς ήταν απόλυτα συγκεντρωμένος στο παιχνίδι του, είχε μόλις 8 αβίαστα λάθη σε αυτό το πρώτο σετ, παραχωρώντας μόλις 3 πόντους στο 1ο service (14/17) και γενικά βγάζοντας περισσότερη ενεργεία στο κορτ.

Ο Αμερικανός, πάντως κατάφερε να πάρει το πρώτο game του δεύτερου σετ, έκανε και το 2-1, για να αντιδράσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνοντας το 2-4. Μετά το 3-4 από τον Τιαφόε, ο 22χρονος τενίστας δεν άφησε περιθώριο στον αντίπαλό του στο επόμενο game, εμφανίστηκε ακόμη καλύτερος από τη θέση του service, ήταν εξαιρετικός στις επιστροφές και έπαιζε με μεγαλύτερη άνεση στις γραμμές. Ο Τσιτσιπάς έκανε εύκολα το 3-5. Και μετά το 4-5 του Τιαφόε, ο Τσιτσιπάς ήταν σαρωτικός για το 4-6, αποδεικνύοντας πως είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για το βάθρο.

Ο Τσιτσιπάς δήλωσε στο "Ariake Tennis Park": «Ήταν μια καλή εμφάνιση. Κατάφερα και ήμουν συγκεντρωμένος από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα. Τα επίπεδα συγκέντρωσης ήταν πολύ υψηλά και αυτό σίγουρα μου έδωσε μεγάλο πλεονέκτημα σήμερα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είμαι χαρούμενος που κατάφερα και βρήκα λύσεις σε οποιοδήποτε πρόβλημα υπήρξε μέσα στο γήπεδο μέχρι τώρα και φυσικά η επίδοση θα έλεγα πως ήταν πολύ κοντά στο να είναι εξαιρετική».

O Στέφανος Τσιτσιπάς μιλά για την πρόκρισή στον τρίτο γύρο των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο??????#Tokyo2020 #TeamHellas???? #Tsitsipas #tennis pic.twitter.com/ZSuDvzMtvH

— Ηellenic Olympic Committee (@HellenicOlympic) July 27, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: θετικός ο Άδωνις Γεωργιάδης

Κατάρρευση πολυκατοικίας στο Μαϊάμι: Αναγνωρίστηκε και η τελευταία σορός

Τζένη Καρέζη: σαν σήμερα έκλεισαν τα ωραιότερα μάτια του κινηματογράφου