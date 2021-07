Life

Ο Πέτρος Φιλιππίδης με χειροπέδες πηγαίνει στις φυλακές Τρίπολης (εικόνες)

Οι πρώτες εικόνες του ηθοποιού και σκηνοθέτη που οδηγείται από τη ΓΑΔΑ στις φυλακές Τρίπολης.

Στις φυλακές Τρίπολης οδηγείται ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης προσήλθε χθες με άκρα μυστικότητα στην ανακρίτρια και απολογήθηκε για όσα του καταμαρτυρούν περί βιασμού και απόπειρας βιασμών κατά τριών γυναικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την στιγμή που του ανακοινώθηκε από την ανακρίτρια πως θα κρατηθεί προσωρινά ο ηθοποιός ήταν σοκαρισμένος.



Ο ηθοποιός κλήθηκε σε απολογία από την 15η τακτική ανακρίτρια που διενεργεί την έρευνα, απολογήθηκε για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει, αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών, αλλά οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα οι οποίες με την απόφασή τους του έδειξαν το δρόμο για τη φυλακή.

Ο γενικός γραμματέας του ΣΕΗ Άρης Λάσκος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», ανέφερε ότι η εξελιξη αυτή δεν δίνει χαρά όταν προφυλακίζεται ενας συναδελφός μας.

«Από την ενημέρωση που έχουμε από το πειθαρχικό μας συμβούλιο ηταν μια αναμενόμενη κίνηση η προφυλάκιση του Πέτρου Φιλιππίδη», τόνισε ο κ. Λάσκος και πρόσθεσε ότι «η απολογία του κ. Φιλιππιδη που δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα δείχνει γιατί βγήκαμε μπροστά οι ηθοποιοί και γιατί υποστηρίξαμε τόσο θερμά το να μιλήσουν οι συνάδελφοί μας και να τους ενδυναμώσουμε».

«Οταν μιλά η δικαιοσύνη εμείς πρέπει να σιωπούμε», τόνισε από την πλευρά της η Βάνα Μπάρμπα και σημείωσε ότι «η δικαιοσύνη ειναι ο μόνος θεσμικός φορέας που μπορεί να έχει σωστή άποψη».

Ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας επίσης στον ΑΝΤ1 χαρακτήρισε λάθος το γεογονός να μεταφέρουν τον Πέτρο Φιλιππίδη στον εισαγγελέα για να υπογράψει το φυλακιστήριο. «Διαφωνώ δημόσια γιατί αυτό σκοπεύει μόνο στην δημόσια διαπόμπευσή του. Να έχουν δηλαδή κάποιοι πλάνο με τις χειροπέδες», τόνισε ο κ. Δημητρακόπουλος.

