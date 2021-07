Τοπικά Νέα

Φωτιά στην Πάτρα: καμένα σπίτια, τραυματίες και απόγνωση (εικόνες)

Σπίτια υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο πυροσβέστες και δύο κάτοικοι της περιοχής, μια γυναίκα και ένας άνδρας.

Σε ύφεση είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Ελεκίστρα της Πάτρας, ενώ μετά τη δύση του Ήλιου στο σημείο επιχειρούν μόνο επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, που αποτελούνται από 70 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 25 οχήματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του δήμου Πατρέων.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με μία πρώτη ενημέρωση που έγινε κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης στο επιχειρησιακό κέντρο των πυροσβεστικών υπηρεσιών στην Πάτρα, τουλάχιστον πέντε σπίτια υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά, όπως και εκτάσεις με καλλιέργειες.

Επίσης, έχουν διακομιστεί στο ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με αναπνευστικα προβλήματα δύο πυροσβέστες και μια γυναίκα κάτοικος της περιοχής. Επίσης, στο Κέντρο Υγείας Νοτίου Τομέα Πατρών παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε άνδρα κάτοικο της περιοχής με θλαστικό τραύμα. Η κατάστασή τους δεν εμπνέει καμία ανησυχία.

Από την πλευρά του ο δήμος Πατρέων αποφάσισε την παροχή βοήθειας και φιλοξενίας στους πληγέντες από τη φωτιά στην Ελεκίστρα.

Όσον αφορά στη φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στη Δροσιά του δήμου Ερυμάνθου Αχαΐας, εξακολουθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, να είναι σε εξέλιξη, ενώ έκλεισε για λόγους ασφαλείας τμήμα της εθνικής οδού Πατρών -Τρίπολης, από τα Κριθαράκια μέχρι την κοινότητα Πανόπουλου.

Παράλληλα, εκκενώθηκε και ο καταυλισμός των ρομά στον Ριγανόκαμπο. Οι ρομά είναι σε κατάσταση πανικού και προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά με τους κουβάδες στα χέρια φωνάζοντας "καιγόμαστε". Καμπάνες χτυπούν σε κάθε οικισμό, ενώ οι άνθρωποι μαζεύουν όσα πράγματα μπορούν και επιβιβάζονται στα οχήματά τους.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν πλέον μόνο επίγειες δυνάμεις, αποτελούμενες από 95 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 35 οχήματα, ενώ παρέχουν βοήθεια, εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

“Η εικόνα δεν είναι καλή. Δίνεται μάχη για να ελεγχθεί η κατάσταση. Οι συνθήκες είναι αποπνικτικές. Υπάρχουν οικισμοί που έχουν εκκενωθεί. Οι πολίτες πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση καθ όλη τη διάρκεια της νύχτας” τόνισε στον ΑΝΤ1 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Πάτρας και κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας επικοινώνησε με τον Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννη Καρβέλη και τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ/ΚΕΠΥ Νίκο Παπαευσταθίου και τους ζήτησε να θέσουν σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας όλες τις υγειονομικές δομές και το ΕΚΑΒ στην ευρύτερη περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, εκτός από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου που εφημερεύει σήμερα, έχει τεθεί σε ετοιμότητα και το Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας στις ειδικότητες Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Πλαστικής Χειρουργικής.

