Πέτρος Φιλιππίδης: Η απολογία και η κατάρρευση της Ελπίδας Νίνου

Το χρονικό του 12ώρου θρίλερ της απολογίας και η αντίδραση της συζύγου του ηθοποιού.

Στις 07.10 το πρωί της Τρίτης, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, δημοσιογράφων, φωτορεπόρτερ και όχι μόνο, εισήλθε ο Πέτρος Φιλιππίδης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Ελπίδα και τον γιο του, Δημήτρη, στο κτήριο 9 των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων όπου βρίσκεται το γραφείο της 15ης τακτικής ανακρίτριας. Λίγες ημέρες νωρίτερα ο προφυλακισμένος ηθοποιός ο οποίος κατηγορείται για έναν βιασμό και δύο απόπειρες είχε ζητήσει και είχε λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Είναι από τις σπάνιες φορές που η είδηση της απολογίας ενός τόσο διάσημου προσώπου δεν έγινε αντιληπτή από τους εκπροσώπους του Τύπου. Η αποκαλούμενη “μυστικότητα της ανάκρισης” τηρήθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε η είδηση, λίγο μετά τις 19.10 το απόγευμα της Τρίτης, προφυλάκισης του Φιλιππίδη έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στα δημοσιογραφικά -και όχι μόνο- στέκια.

Απολογία

Η απολογία του Πέτρου Φιλιππίδη ξεκίνησε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί. Συνοδευόμενος από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, Θέμη Σοφό, κατέθεσε έγγραφο υπόμνημα (στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αρνούνταν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει), ενώ στη συνέχεια απάντησε και σε προφορικές ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού. Κατά τη διάρκεια της εξέτασής του, λοιπόν, ο προφυλακισμένος ηθοποιός αρνήθηκε όλα όσα (φρικιαστικά) του προσάπτουν οι τρεις γυναίκες, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας τους! Ωστόσο, εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε, ότι δεν κατάφερε να πείσει. Η απολογία του ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας ολοκληρώθηκε περί τις 13.30 το μεσημέρι. Στη συνέχεια, με αρκετή καθυστέρηση, λόγω φόρτου εργασίας της εισαγγελέως γνωμοδοτήσεων (κυρίας Χριστιάνας Φραγκιά) λίγο μετά τις 17.00 εισήλθε στο γραφείο της εισαγγελικής λειτουργού. Ακολούθησε, διάσκεψη (διήρκησε γύρω στη μία ώρα) μεταξύ της κυρίας ανακρίτριας και της κυρίας εισαγγελέως, οι οποίες αποφάσισαν, ομόφωνα, ότι ο Φιλιππίδης είναι αφενός ύποπτος φυγής και αφετέρου διάπραξης νέων παρόμοιων αδικημάτων, καθώς από το υλικό της δικογραφίας, τις μαρτυρίες αλλά και υποθέσεις οι οποίες έχουν πλέον παραγραφεί, προέκυψε ότι χρησιμοποιούσε το “όνομά” του στον καλλιτεχνικό χώρο προκειμένου να ικανοποιεί τις σεξουαλικές του ορέξεις, ενώ σε περιπτώσεις που τα φερόμενα θύματά του αρνούνταν να τον ικανοποιήσουν, ακολουθούσε εκδικητική πολιτική αποκλείοντάς τις από δουλειές.

Κλάματα και οδυρμοί

Η απόφαση της προφυλάκισης, λίγο μετά τις 19.10 το απόγευμα, που στέλνει πλέον τον ηθοποιό στις φυλακές της Τρίπολης, έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Αυτόπτες μάρτυρες, περιγράφουν στο dikastikoreportaz.gr, ότι στο άκουσμα της είδησης ο Φιλιππίδης κατέρρευσε. Ξέσπασε σε λυγμούς φωνάζοντας “γιατί μου το κάνετε αυτό; Τι έφταιξα; Τι σας έχω κάνει;”. Η αντίδρασή του αποδεικνύει ότι ο κατηγορούμενος καλλιτέχνης ήλπιζε σε μια ευμενέστερη μεταχείριση. Θεωρούσε ότι το πλέον πιθανόν σενάριο ήταν να του επιβληθεί εγγύηση, περιοριστικοί όροι και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Έπεσε έξω! Οι σκηνές ροκ που ακολούθησαν στον πρώτο όροφο του κτηρίου 9 ήθελαν τη σύζυγό του Ελπίδα (η οποία μάλιστα κατέθεσε και ως μάρτυρας υπεράσπισης του συζύγου της!) να ξεσπάει και εκείνη σε λυγμούς και να φωνάζει: “Μέχρι τέλους μαζί. Θα πεθάνουμε μαζί!”. Από κοντά και ο γιος του ζεύγους, Δημήτρης, ο οποίος αδυνατούσε να πιστέψει τα νέα.

Προσφυγή

Πληροφορίες του dikastikoreportaz, αναφέρουν ότι τις προσεχείς ημέρες οι νομικοί συμπαραστάτες του Φιλιππίδη αναμένεται να προσβάλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησης. Εκτιμούν ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου ο εντολέας τους να εξέλθει των φυλακών πολύ πιο σύντομα απ’ ότι εκτιμάται. Το εάν έχουν δίκιο ή άδικο θα φανεί εν ευθέτω χρόνο. Μέχρι τότε ο Φιλιππίδης θα κάνει παρέα στον Δημήτρη Λιγνάδη, αλλά και σε άλλους τρόφιμους για παρόμοια αδικήματα που κρατούνται στις φυλακές της Τρίπολης. Η υπόθεσή του “κυρίου Πάρτον” αποδεικνύει την χρησιμότητα της απόφασης της Σοφίας Μπεκατώρου να σπάσει τη σιωπή της, φέρνοντας στη συνέχεια το τσουνάμι του ελληνικού #metoo. Υποθέσεις αλλά και εφιαλτικές θύμησες που ήταν θαμμένες στις ψυχές νεαρών αγοριών και κοριτσιών, βρήκαν ευήκοα ώτα στην ελληνική κοινωνία και τη Δικαιοσύνη. Παρότι άπαντες οι κατηγορούμενοι χαίρουν του τεκμηρίου της αθωότητας από τις εξελίξεις προκύπτει ότι το πρώτο λιθαράκι προκειμένου να σταματήσουν οι κακοποιητικές, σεξουαλικές και λεκτικές, συμπεριφορές έχει μπει!

