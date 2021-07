Οικονομία

ΕΣΠΑ 2021 - 2027: Εγκρίθηκε το ελληνικό πρόγραμμα

Πρώτο εγκρίθηκε το ελληνικό πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χρηματοδοτήσεις που αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεδιάσκεψη εργασίας με την Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ Elisa Ferreira και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη στη διάρκεια της οποίας ανακοινώθηκε από την Επίτροπο η έγκριση του προγράμματος «ΕΣΠΑ 2021-2027» για την Ελλάδα.

Όπως ανέφερε η Επίτροπος, η Ελλάδα έγινε σήμερα η πρώτη χώρα το πρόγραμμα της οποίας εγκρίνεται. «Είναι χαρά μου να ανακοινώσω ότι η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το πρωί τη Συμφωνία Ελληνικής Εταιρικής Σχέσης. Και (η Ελλάδα) είναι το πρώτο κράτος μέλος με εγκεκριμένη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης για την προγραμματική περίοδο 2021-27.

«Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά για μένα. Αλλά αυτό τιμά το έργο που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση, όλο το επιτελείο που εργάστηκε πολύ- πολύ σκληρά σε όλες τις διαπραγματεύσεις» ανέφερε η Elisa Ferreira.

«Αυτή είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την Ελλάδα. Αν κοιτάξουμε το συνολικό ποσό, αυτή η νέα συμφωνία για το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης αντιπροσωπεύει συνολικά, αν συμπεριλάβουμε και τα εθνικά κεφάλαια, 26,2 δισεκατομμύρια ευρώ χρηματοδότησης για τα επόμενα έξι χρόνια» ανέφερε απαντώντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Και αν προσθέσουμε σε αυτά τα 18 δισ. ευρώ επιχορηγήσεων, τα 13 δισ. ευρώ δανείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και τα υπόλοιπα πακέτα χρηματοδότησης της ΕΕ, έχουμε σχεδόν 77 δισ. ευρώ. Να το επαναλάβω. Έχουμε 77 δισ. ευρώ διαθέσιμα για την ενίσχυση της ταχείας ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Γνωρίζω ότι δουλέψαμε πολύ, πολύ σκληρά για να το πετύχουμε αυτό. Το δικό μας Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν από τα πρώτα που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα πήγαμε ακόμα καλύτερα με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης. Ήταν η πρώτη που υποβλήθηκε και από σήμερα γίνεται και επίσημα η πρώτη που εγκρίνεται, όπως μόλις ανακοινώσατε» τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Θέλω να ευχαριστήσω την Elisa, προσωπικά, επειδή αυτή και η ομάδα της εργάστηκαν πολύ σκληρά για την επίτευξη του στόχου μας και να είμαστε σήμερα η πρώτη χώρα της ΕΕ που παίρνει την επίσημη έγκριση της Συμφωνίας. Και πρέπει να προσθέσω ότι κατά την διάρκεια αυτής της τρομερής χρονιάς που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και την πανδημία του COVID-19, οι ομάδες μας εργάστηκαν μαζί πολύ σκληρά προκειμένου να αξιοποιήσουν την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με τέτοιο τρόπο ώστε η οικονομία μας να μπορεί να στηριχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες» σημείωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια της τηλεδιάσκεψης ακολούθησε η παρουσίαση του προγράμματος «ΕΣΠΑ 2021-2027» από τον κ. Γεωργιάδη και τους αρμόδιους Γραμματείς.

Η σημερινή έγκριση του νέου ΕΣΠΑ, του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης, απελευθερώνει για τα επόμενα 7 χρόνια πόρους 26,19 δισ. ευρώ. Αθροιστικά, μαζί με τα ποσά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (18 δισ ευρώ επιχορηγήσεων και 13 δισ. ευρώ δανείων) και τους πόρους της νέας ΚΑΠ και των λοιπών χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, θα διατεθούν τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα συνολικοί πόροι που πλησιάζουν τα 77 δισ. ευρώ, πόροι ικανοί να καλύψουν το επενδυτικό κενό της οικονομίας (και λόγω της οικονομικής κρίσης της περασμένης δεκαετίας) αλλά και να ενισχύσουν τη δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν και κάποιες δεκάδες δις ιδιωτικών κεφαλαίων που θα κινητοποιηθούν σε επενδύσεις.

Να σημειωθεί ότι :

Το ελληνικό πρόγραμμα είναι το πρώτο που εγκρίθηκε από την Ε.Ε. όπως σημείωσε και η Επίτροπος Elisa Ferreira

Το 2020 η Ελλάδα ήταν η πρώτη σε απορροφητικότητα κονδυλίων του ΕΣΠΑ

Το νέο ΕΣΠΑ είναι αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο- ύστερα από εντατικές διαπραγματεύσεις- κι αυτό συνιστά μια πολύ σημαντική επιτυχία. Από τα 23 δισ. ευρώ περίπου του ΕΣΠΑ 2014-2020, το ποσό φτάνει τα 26,2 δισ. ευρώ για το νέο ΕΣΠΑ.

Ολόκληρος ο διάλογος του Πρωθυπουργού με την Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ Elisa Ferreira και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη σε ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά

Κυριάκος Μητσοτάκης:Κυρία Επίτροπε, είναι χαρά μου που σας βλέπω. Πρώτα απ 'όλα, είμαι πολύ χαρούμενος που ο Άδωνις φαίνεται να είναι πολύ καλά. Αυτό σημαίνει ότι τα εμβόλια πράγματι λειτουργούν. “Μπορεί να προσβληθείτε από Covid αλλά δεν αρρωσταίνετε βαριά”. Αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη αυτού που υποστηρίζουμε. Επιτρέψτε μου να σας δώσω τον λόγο πρώτα, γιατί υποθέτω ότι έχουμε σημαντικές ανακοινώσεις και μετά θα έχω την ευκαιρία να πάρω το λόγο κι εγώ.

Elisa Ferreira: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρωθυπουργέ, Κυριάκο Μητσοτάκη, αγαπητοί Υπουργοί. Και συγκεκριμένα, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, όλους τους άλλους Υπουργούς και τους παρόντες Υφυπουργούς. Είναι χαρά μου που ανακοινώσω ότι η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το πρωί τη Συμφωνία Ελληνικής Εταιρικής Σχέσης. Και (η Ελλάδα) είναι το πρώτο κράτος μέλος με εγκεκριμένη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης για την προγραμματική περίοδο 2021-27.

Και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά για μένα. Αλλά αυτό τιμά το έργο που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση, όλο το επιτελείο που εργάστηκε πολύ- πολύ σκληρά σε όλες τις διαπραγματεύσεις. Πιστεύω όμως ότι έχουμε επιτύχει μια πολύ σημαντική συμφωνία για ένα επενδυτικό πρόγραμμα που είναι από μόνο του εξαιρετικά σημαντικό.

Μιλάμε πολύ σε όλα τα κράτη μέλη,για τα Προγράμματα Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία πράγματι είναι πολύ σημαντικά. Εξαιρετικά νέα εργαλεία ανάκαμψης. Αλλά στην πραγματικότητα, έχουμε το πλήρες αποτέλεσμα μόνο όταν συγκεντρώσουμε αυτά τα νέα εργαλεία ανάκαμψης, όταν βάλουμε τα νέα εργαλεία, δίπλα στα παλιά, που είναι πάντα χρήσιμα.

Ετσι μιλάμε για είκοσι ένα δισεκατομμύριο επενδύσεων που έχουν άμεση σχέση όχι μόνο με την υλοποίηση της τρέχουσας ατζέντας σύγκλισης της Ελλάδας ως χώρας, αλλά και με τη σύγκλιση περιοχών στο εσωτερικό της Ελλάδας.

Αλλωστε η σύγκλιση μεταξύ των περιφερειών είναι από μόνη της ένας λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση. Υπάρχουν λοιπόν 2 εργαλεία. Εμείς πιστεύουμε ότι το ελληνικό Πρόγραμμα είναι απολύτως επαρκές και ικανό να δημιουργήσει τις αναγκαίες συνέργειες μεταξύ του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αυτών των παραδοσιακών εργαλείων. Μιας και αναφέρομαι σε αυτό, θα ήθελα να υπογραμμίσω, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρωθυπουργέ, μερικά στοιχεία αυτής της πρότασης που νομίζω ότι αξίζει να εξετάσετε και να αξιολογήσετε. Ένα από αυτά είναι οι πολύ σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία. Όχι ότι δεν το είχατε κάνει προηγουμένως. Αλλά πλέον υπάρχει μια ενισχυμένη ατζέντα που λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά, σε συνδυασμό με την προσπάθειά σας να υλοποιήσετε τους κλιματικούς στόχους ως το 2028, με ό,τι προσπάθεια αυτό συνεπάγεται, αλλά και τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται. Το άλλο στοιχείο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι το γεγονός ότι βλέπουμε στο σχέδιο ότι θα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά στα μοντέλα διακυβέρνησης, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, σε ζητήματα όπως η διαχείριση αποβλήτων και η διαχείριση των υδάτων. Επίσης στην οργάνωση προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας καθώς και στις δομές των οργανισμών που διαχειρίζονται τα προγράμματα αυτά καθώς και στην ποιότητα της διοίκησης και στις δυνατότητες των δικαιούχων.

Και αναφέρομαι και στους δήμους, στην ΕΡΓΟΣΕ και άλλους οργανισμούς που έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να διευρευνήσουμε και την διαχειριστική επάρκεια των εμπλεκόμενων οργανισμών. Αυτό συνδέεται απολύτως με την ατζέντα μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ έχει το δικό του ρόλο και στην εσωτερική διαχείριση αυτής της σημαντικής χρηματοδότησης. Και, φυσικά, όλα αυτά επιταχύνουν την ατζέντα της περιφερειακής συνοχής. Αυτή είναι η ουσία, στο γιατί το κάνουμε αυτό διαχειριζόμενοι αυτά τα κεφάλαια.

Συμπερασματικά, μια χώρα στην οποία υπάρχει ισορροπία μεταξύ των περιφερειών, έχει μεγαλύτερη δύναμη στην οικονομία και δυναμισμό στις περιοχές που έχουν περισσότερες αναπτυξιακές δυνατότητες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Αττική όπου δεν υπάρχει μόνο ένας, αλλά πολλοί πόλοι ανάπτυξης.Για τον λόγο αυτό, ήταν εξαιρετικά σημαντική η συζήτηση που είχαν οι υπηρεσίας μας αλλά κι εγώ προσωπικά με τον Υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη.

Θεωρώ πως καταφέραμε να έχουμε ένα πολύ καλό, ενδιαφέρον, ισορροπημένο πλαίσιο, όπου στην πραγματικότητα, ο ηγετικός ρόλος της Ελλάδας θα είναι σημαντικός όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την Ευρώπη. Επειδή η επιτυχία της Ελλάδας αλλά και η σύγκλιση που θα πετύχει, καθώς και η αύξηση του δυναμισμού, που θα βασίζεται σε έναν νέο πλαίσιο ανταγωνιστικότητας θα είναι απαραίτητη για το σύνολο της Ευρώπης. Θα ήθελα, αγαπητέ Πρωθυπουργέ, πραγματικά να επισκεφτώ την Ελλάδα, πολύ σύντομα για να δω και από κοντά τα εθνικά σας στοιχήματα σε περιοχές όπως αυτή της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και άλλες περιοχές που ετοιμάζετε τα σχέδια σας.

Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι και το “follow-up” είναι τόσο επιτυχές όσο ήταν η συνεργασία μας μέχρι τώρα. Εκ μέρους μου, λοιπόν, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες. Το βλέμμα μας είναι στραμμένο σε εσάς και οι ομάδες μας είναι ιδιαίτερα πρόθυμες και τις ενδιαφέρει πραγματικά να αναπτύξουν ένα πλαίσιο συνεργασίας με όλους τους δυνατούς τρόπους για το καλό των χωρών της Ευρώπης και την πολιτική συνοχής, καθώς έχει να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο για το μέλλον της Ευρώπης.

Σας ευχαριστώ πολύ για ακόμη μια φορά

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κυρία Επίτροπε σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχαριστώντας εσάς προσωπικά και τις υπηρεσίες σας, αλλά και την ομάδα μας εδώ στην Ελλάδα. Τον Υπουργό κ. Γεωργιάδη, τον Υφυπουργό κ. Τσακίρη, τους Γενικούς Γραμματείς μας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, την ομάδα μας από το Γραφείο Πρωθυπουργού για κάτι που πραγματικά θεωρώ ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την Ελλάδα.

Αν κοιτάξουμε το συνολικό ποσό, αυτή η νέα συμφωνία για το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης αντιπροσωπεύει συνολικά, αν συμπεριλάβουμε και τα εθνικά κεφάλαια, 26,2 δισεκατομμύρια ευρώ χρηματοδότησης για τα επόμενα έξι χρόνια.

Και αν προσθέσουμε σε αυτά τα 18 δισ. ευρώ επιχορηγήσεων, τα 13 δισ. ευρώ δανείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και τα υπόλοιπα πακέτα χρηματοδότησης της ΕΕ, έχουμε σχεδόν 77 δισ. ευρώ. Να το επαναλάβω. Έχουμε 77 δισ. ευρώ διαθέσιμα για την ενίσχυση της ταχείας ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Γνωρίζω ότι δουλέψαμε πολύ, πολύ σκληρά για να το πετύχουμε αυτό. Το δικό μας Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν από τα πρώτα που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα πήγαμε ακόμα καλύτερα με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης. Ήταν η πρώτη που υποβλήθηκε. Και από σήμερα γίνεται και επίσημα η πρώτη που εγκρίνεται, όπως μόλις ανακοινώσατε. Και πάλι, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το επίπεδο της συνεργασίας, αλλά και για το γεγονός ότι μοιραζόμαστε μια κοινή αντίληψη για το πώς τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας θα πρέπει να αξιοποιούνται συνδυαστικά για την επίτευξη των βασικών μας στόχων, ένας εκ των οποίων είναι φυσικά η περιφερειακή σύγκλιση. Η σύγκλιση αυτή είναι πολύ σημαντική στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αλλά εξίσου σημαντική είναι και η ικανότητα υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού και η μετάβαση προς μια οικονομία με λιγότερες και τελικά μηδενικές εκπομπές, αλλά και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η διασφάλιση της δημιουργίας πολλών και καλών θέσεων εργασίας για τους νέους της χώρας. Όπως γνωρίζετε τα ποσοστά ανεργίας στη χώρα παραμένουν ακόμη υψηλά και για εμάς η δημιουργία θέσεων εργασίας σε όλη την Ελλάδα έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, οι περιφέρειες της χώρας έχουν ενισχυθεί και πλέον έχουμε υψηλότερη χρηματοδότηση, αλλά και μεγαλύτερες ικανότητες, κάτι που τοποθετεί μεγαλύτερο βάρος ευθύνης και στις περιφέρειες οι οποίες θα πρέπει να φέρουν αποτελέσματα, κατά την εφαρμογή των βασικών πολιτικών μας.

Πραγματικά ανυπομονώ να συνεργαστώ με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για να βεβαιωθούμε ότι θα κινητοποιήσουμε αυτά τα κεφάλαια το συντομότερο δυνατό. Θεωρώ, Επίτροπε, πως η ελληνική οικονομία βρίσκεται στη σωστή θέση ώστε να μπορέσει να πετύχει ταχεία ανάκαμψη μετά τον Covid-19. Όλες οι ενδείξεις που έχουμε είναι ιδαίτερα ενθαρρυντικές.Η Ελλάδα μετατρέπεται σε επενδυτικό προορισμό. Κινητοποιούμε ξένα, αλλά και τοπικά κεφάλαια. Και με την προσθήκη των ευρωπαϊκών κονδυλίων, δημιουργούμε ένα πολλά υποσχόμενο περιβάλλον που θα μας επιτρέψει να βγούμε από τον φαύλο κύκλο που ουσιαστικά διήρκησε μια δεκαετία και να διασφαλίσουμε πως η επόμενη δεκαετία θα είναι μια δεκαετία ταχείας αλλα και ποιοτικής ανάπτυξης.

Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ανάπτυξη του ΑΕΠ ως ένας αριθμός, το ζητούμενο είναι ασφαλώς η ποιότητα της ανάπτυξης, η συνοχή, η πράσινη μετάβαση, η εγγύηση ότι καμιά περιοχή της χώρας δεν θα μείνει πίσω, κυρίως οι περιοχές όπου εφαρμόζουμε μια ταχεία απεξάρτηση από τον λιγνίτη. Και γνωρίζω πως τρέφετε και προσωπικό ενδιαφέρον για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και γνωρίζουμε ότι διαθέτουμε πολλές διαφορετικές “δεξαμενές” χρηματοδοτικών εργαλείων που θα στοχεύσουν συγκεκριμένα σε αυτή την περιοχή. Ταυτόχρονα, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι έχει εκφραστεί μεγάλο ενδιαφέρον, επενδυτικό ενδιαφέρον για νέου τύπου επενδύσεις που θα οδηγήσουν στη δημιουργία καλύτερων και πιθανότατα περισσότερων θέσεων εργασίας στη Δυτική Μακεδονία και επίσης στην περιοχή της Μεγαλόπολης.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω λέγοντας ότι είμαι επίσης πολύ χαρούμενος που έχουμε σημαντικές καινοτομίες που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση. Αναφερθήκατε σε αυτό το ζήτημα. Θέλουμε ταχύτερη και αποτελεσματικότερη κινητοποίηση πόρων, ακολουθώντας πάντα τα υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας και την απλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης και εκταμίευσης επιχορηγήσεων και θεωρώ πως ήδη κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι θέλουμε να πρωτοστατήσουμε όχι μόνο ως προς την απορρόφηση των ίδιων των κεφαλαίων, αλλά και ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε πραγματικά να κάνουμε τη δουλειά.

Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Περιμένουμε να σας καλωσορίσουμε στην Αθήνα το συντομότερο δυνατό. Να σας καλωσορίσουμε στην Ελλάδα θα έλεγα. Γιατί όπως είπατε αυτό δεν αφορά μόνο την Αθήνα. Δεν αφορά μόνο την περιοχή της Αττικής. Τα ταμεία συνοχής είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να διασφαλίσουμε ότι καμία περιοχή δεν θα μείνει πίσω. Και χαίρομαι που επισημάνατε, και επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με αυτήν την παρατήρηση, τη σημασία των παραδοσιακών πυλώνων της ευρωπαϊκής πολιτικής όσον αφορά την πολιτική συνοχής, από τη μία πλευρά, και την Κοινή Αγροτική Πολιτική από την άλλη πλευρά, αυτά ήταν πάντα τα εργαλεία που συνδέονται περισσότερο στο μυαλό των πολιτών μας με την ευρωπαϊκή πολιτική και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Γνωρίζετε ότι δώσαμε μια πολύ σκληρή μάχη στο Συμβούλιο για να βεβαιωθούμε ότι διατηρούμε αυτή τη χρηματοδότηση και τώρα προχωράμε ένα βήμα επιπλέον προς τη σωστή κατεύθυνση, διασφαλίζοντας ότι και στην πράξη θα αξιοποιήσουμε σωστά τα κεφάλαια. Ακόμα μια φορά, λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας και για τη βοήθειά σας. Άδωνι, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι

Άδωνις Γεωργιάδης: Ήθελα απλώς να προσθέσω, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι θέλω να ευχαριστήσω την Elisa, προσωπικά, επειδή αυτή και η ομάδα της εργάστηκαν πολύ σκληρά για την επίτευξη του στόχου μας και να είμαστε σήμερα η πρώτη χώρα της ΕΕ που παίρνει την επίσημη έγκριση της Συμφωνίας. Και πρέπει να προσθέσω ότι κατά την διάρκεια αυτής της τρομερής χρονιάς που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και την πανδημία του COVID-19, οι ομάδες μας εργάστηκαν μαζί πολύ σκληρά προκειμένου να αξιοποιήσουν την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με τέτοιο τρόπο ώστε η οικονομία μας να μπορεί να στηριχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.

Θέλω πραγματικά να καλωσορίσω την Elisa στην Ελλάδα. Ίσως να έρθει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κ. Πρωθυπουργέ και θα έχουμε την χαρά να την δούμε εκεί. Θα έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε όλα τα μεγάλα προγράμματα που υλοποιούνται με την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Και θέλουμε πραγματικά να δείξουμε στον ελληνικό λαό πώς η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βελτιώνει τη ζωή των Ελλήνων. Η ουσία είναι να δείξουμε σε όλους ότι το να είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι πολύ θετικό και μπορεί να αλλάξει τις ζωές μας προς το καλύτερο. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω την κυρία Ferreira και την ομάδα της καθώς σήμερα πετύχαμε έναν δύσκολο στόχο ο οποίος ήταν σημαντικός για εμάς και δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα χωρίς την προσωπική της βοήθεια.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ευχαριστώ και πάλι.

Elisa Ferreira: Ευχαριστώ πολύ όλη την ομάδα. Και τώρα ξεκινά μια νέα φάση. Και ελπίζω ειλικρινά ότι η νέα αυτή φάση θα είναι όσο εποικοδομητική και πετυχημένη όσο ήταν και αυτές οι αρχικές φάσεις. Βιώσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο κι όμως ήμασταν σε μόνιμη επικοινωνία. Και επίσης από πλευράς μου, θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Άδωνι και ολόκληρη την ομάδα σας. Η πολύ καλή σχέση, η συνεργασία και η αμοιβαία κατανόηση ήταν τα συστατικά που μας οδήγησαν σε αυτή την επιτυχία.

Τώρα, βέβαια, το ζητούμενο είναι να φέρουμε αποτελέσματα. Και όπως σωστά αναφέρατε, κ. Πρωθυπουργέ, αυτή είναι μια ιστορική περίσταση για την Ελλάδα και όλες τις χώρες που πρέπει να ενισχύσουν τη συνοχή τους. Και θα πρέπει να το κάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με όλα τα συστατικά και το όραμα που έχουμε αναπτύξει από κοινού στην Ευρώπη. Μπορεί ο Άδωνις αυτή τη στιγμή να είναι υποχρεωμένος να μείνει στο σπίτι του, αλλά όπως είπατε, αυτό δείχνει πως η δουλειά που έγινε με τα εμβόλια ήταν αποτελεσματική και είχε θετικό πρόσημο. Φαίνεται πως τελικά βγαίνουμε από αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο. Πιστεύω πως η Ευρώπη ήταν παρούσα και οι χώρες συνεργάστηκαν και αντέδρασαν με το REACT-EU, το SURE και όλα αυτά τα προγράμματα που βοήθησαν τους ανθρώπους, βοήθησαν, τις εταιρείες. Τώρα όμως προχωράει στην ανάκαμψη με πιο γρήγορο και πιο έξυπνο τρόπο.

Και υπολογίζουμε στην Ελλάδα, με όλη αυτή την αντοχή και όλο αυτό το όραμα που έχει. Θα έχουμε πολλές ιστορίες επιτυχίας να διηγηθούμε σε όλη την Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά.

Στην τηλεδιάσκεψη μετείχαν από ελληνικής πλευράς, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Άκης Σκέρτσος, ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ Νίκη Δανδόλου, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ Γιώργος Ζερβός και ο Γενικός Διευθυντης της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ) Γιάννης Φίρμπας.





