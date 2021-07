Φωτιές στην Τουρκία: Εφιάλτης χωρίς τέλος στην Αττάλεια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών, ενώ καίγονται τα παράλια της Τουρκίας. Δάση, χωράφια, ζώα και χωριά παραδομένα στις φλόγες.

Δασικές πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται σε κατοικημένες περιοχές και τουριστικούς προορισμούς της νότιας Τουρκίας με τον απολογισμό των θυμάτων να έχει φθάσει τους τέσσερις νεκρούς και δεκάδες χωριά να έχουν εκκενωθεί, μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ.

Μέτωπα φωτιάς κατακαίνε δασικές εκτάσεις στις περιοχές της Μαναβγκάτ, της Αλάνιας, των Αδάνων, της Μερσίνης, της Αλικαρνασού (Μπόντρουμ) και της Μαρμαρίς, κοντά σε τουριστικές περιοχές της νότιας Τουρκίας. Εξαπλώθηκαν σε κατοικημένες ζώνες εξαιτίας των σφοδρών ριπών ανέμων.

Οι πυρκαγιές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους σε 25χρονο εθελοντή που πήγε στη Μαρμαρίς για να συμμετάσχει στις προσπάθειες κατάσβεσης, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Δεκάδες σπίτια, χωράφια και στάβλοι σε πολλά χωριά απανθρακώθηκαν.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χάθηκαν 150 βοοειδή και χίλια αμνοερίφια, 6.000 στρέμματα αγροτικών γαιών και 500 στρέμματα με θερμοκήπια υπέστησαν ζημιές», ανέφερε χθες Πέμπτη ο τούρκος υπουργός Γεωργίας Μπεκίρ Πακντεμιρλί.

Η πρώτη φωτιά ξέσπασε την Τετάρτη σε δάσος της Μαναβγκάτ, στην επαρχία της Αττάλειας (Αντάλια), προτού εξαπλωθεί.

Αντιμέτωπες με την επέκταση των πύρινων μετώπων, οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση δεκάδων χωριών. Ξενοδοχείο στην τουριστική πόλη της Αλικαρνασού επίσης εκκενώθηκε.

Πλάνα που εικονίζουν κατοίκους καθώς έχουν καταληφθεί από πανικό και τρέχουν για να σωθούν σε δρόμους που φωτίζουν οι φλόγες μεταδόθηκαν από τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Πηχτός καπνός κάλυπτε έναν πορτοκαλί ουρανό πάνω από συγκρότημα ξενοδοχείων πλάι στη θάλασσα στη Μαναβγκάτ.

Τουλάχιστον 183 άνθρωποι, οι περισσότεροι με αναπνευστικά προβλήματα διότι εισέπνευσαν καπνό, τρεις με εγκαύματα, εισήχθησαν σε νοσοκομεία.

Δέκα άνθρωποι παγιδευμένοι σε πλεούμενο σε λίμνη περικυκλωμένη από τις φλόγες διασώθηκαν χθες από σωστικά συνεργεία.

Υποψίες για εμπρησμούς

Πάνω από 4.000 πυροσβέστες, με την υποστήριξη ελικοπτέρων και αεροσκαφών, προσπαθούν να περιορίσουν τα μέτωπα.

Η πρεσβεία της Ρωσίας ανακοίνωσε χθες μέσω Twittet ότι τρία ρωσικά πυροσβεστικά αεροσκάφη έφθασαν και συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας εξέφρασε ειλικρινή συλλυπητήρια στον ομόλογό του της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου και την ετοιμότητα της Αθήνας να «παράσχει βοήθεια εάν ζητηθεί», ανακοίνωσε χθες βράδυ το ΥΠΕΞ.

Ι spoke by phone to #Turkey’s FM @MevlutCavusoglu & expressed my sincere condolences over loss of lives caused by wildfires, including in Turkish FM’s home region of Antalya. I also expressed #Greece’s readiness to provide assistance if requested. pic.twitter.com/MiUmn21Q3b