Οικονομία

Μειωμένα ενοίκια: Πιστώνονται στους ιδιοκτήτες ακινήτων οι αποζημιώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών ακινήτων οι αποζημιώσεις για τη μείωση μισθωμάτων της περιόδου Ιανουαρίου-Απριλίου, Μαϊου και Ιουνίου.

Πιστώνονται σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών στους τραπεζικούς λογαριασμούς:

154.616 της μείωσης του μισθώματος για τον Ιούνιο του 2021. Από το παραπάνω ποσό, τα 47,1 εκατ. ευρώ αφορούν 151.351 φυσικά πρόσωπα και τα 9,6 εκατ. ευρώ αφορούν 3.265 νομικά πρόσωπα. Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση COVID Ιουνίου στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ από την προσεχή Δευτέρα, 2 Αυγούστου και έως τις 20 Αυγούστου. ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 56,7 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει έως και το 80%για τον Ιούνιο του 2021. Από το παραπάνω ποσό, τα 47,1 εκατ. ευρώ αφορούν 151.351 φυσικά πρόσωπα και τα 9,6 εκατ. ευρώ αφορούν 3.265 νομικά πρόσωπα. Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση COVID Ιουνίου στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ από την προσεχή Δευτέρα, 2 Αυγούστου και έως τις 20 Αυγούστου.

20.660 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 11,7 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για τον Μάιο του 2021. Από το παραπάνω ποσό, τα 6,9 εκατ. ευρώ αφορούν 19.801 φυσικά πρόσωπα και τα 4,8 εκατ. ευρώ αφορούν 859 νομικά πρόσωπα.

58.000 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 35 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καταβάλλει αποζημιώσεις για τη μείωση του μισθώματος της περιόδου Ιανουαρίου-Απριλίου 2021.

Συνεπώς, για τα μειωμένα μισθώματα της περιόδου Μαρτίου 2020 – Ιουνίου 2021 έχουν πραγματοποιηθεί συμψηφισμοί με φόρους και καταβολές χρημάτων συνολικού ύψους άνω των 758 εκατ. ευρώ. Οι δικαιούχοι θα δουν την πίστωση στους λογαριασμούς τους έως το βράδυ, ανάλογα με τις ροές πίστωσης της κάθε τράπεζας.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στη Δάφνη: Η ζήλεια όπλισε το χέρι του συζύγου

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Καύσωνας: δωρεάν είσοδος σε οργανωμένες παραλίες