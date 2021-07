Πολιτική

Έγκλημα στην Δάφνη – ΣΥΡΙΖΑ: Η διαθεσιμότητα των αστυνομικών δεν αποτελεί άλλοθι για τον κ. Χρυσοχοΐδη

"Πυρά" του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση με αφορμή την νέα δολοφονία γυναίκας από τον σύζυγό της. Η ανάρτηση της Φώφης Γεννηματά.



«Αν η ΕΛ.ΑΣ του κ. Χρυσοχοΐδη είχε ανταποκριθεί στην σοκαριστική καταγγελία της γειτόνισσας στη Δάφνη, τότε ίσως η 31χρονη γυναίκα σήμερα να ζούσε», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, σημειώνει ότι «η διαθεσιμότητα των δυο αστυνομικών κατόπιν εορτής δεν αποτελεί άλλοθι για τον κ. Χρυσοχοΐδη, που επί των ημερών του έχουμε σε επτά μήνες έξι γυναικοκτονίες».

«Η ΕΛ.ΑΣ του κ. Χρυσοχοΐδη και του κ. Μητσοτάκη αντί να δείχνει αντανακλαστικά, μόνο όταν είναι να χτυπήσει διαδηλωτές και να καταπνίξει κοινωνικές αντιδράσεις στις ακραία αντικοινωνικές πολιτικές τους, ας ασχοληθεί επιτέλους θεσμικά με την αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, που μετά και τα λοκντάουν και τον πολύμηνο εγκλεισμό βρίσκεται σε πρωτοφανή έξαρση», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Γεννηματά: Μια ακόμη γυναικοκτονία. Αποφάσεις και δράσεις τώρα

«Μια ακόμη γυναικοκτονία. Μια ακόμα ζωή χάθηκε. Μια ακόμα γυναίκα θύμα. Όσο μένουμε στις διαπιστώσεις, οι αριθμοί μεγαλώνουν» επισημαίνει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά σε ανάρτησή της στα social media, με αφορμή την δολοφονία χθες στη Δάφνη γυναίκας από τον σύζυγό της.

Συνεχίζοντας η κυρία Γεννηματά ζητά: «Αποφάσεις και δράσεις τώρα. Για τις ποινές, για την εκπαίδευση των αστυνομικών ώστε να αντιδρούν άμεσα στις καταγγελίες. Για να σπάσει η σιωπή των γυναικών. Κυρίως συστηματική προσπάθεια στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινωνία για το σεβασμό και την ισότητα ανάμεσα στα φύλα.».

ΕΛΑΣ: Σε διαθεσιμότητα δυο αστυνομικοί

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε διαθεσιμότητα τέθηκαν, δύο αστυνομικοί που αγνόησαν τις καταγγελίες γυναίκας για ενδοοικογενειακή βία στο σπίτι όπου σημειώθηκε το φονικό στη Δάφνη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:

"Οι αστυνομικοί είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν το καθήκον τους, και πράγματι στη συντριπτική πλειονότητά τους το εκτελούν με ευσυνειδησία και αυταπάρνηση, κάτω από όλες τις συνθήκες, μέρα και νύχτα, οποτεδήποτε οι πολίτες χρειάζονται τη συνδρομή τους. Για όσους αστυνομικούς δεν το αντιλαμβάνονται αυτό, δεν υπάρχει θέση στην Ελληνική Αστυνομία. Σχετικά με τις καταγγελίες για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Δάφνη σημειώνονται τα ακόλουθα:

Από την αρχική διερεύνηση των καταγγελιών προκύπτει η βασιμότητα αυτών και ήδη με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, οι δύο αστυνομικοί που επέβαιναν στο περιπολικό που έφθασε στο σημείο, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα καθώς δεν ανταποκρίθηκαν στα δέοντα. Πολύ περισσότερο, μάλιστα, που με βάση τις οδηγίες που είχαν δοθεί από το Κέντρο της Άμεσης Δράσης, το σήμα ήταν υψηλής προτεραιότητας. Παράλληλα, διεξάγεται περαιτέρω έρευνα.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει συστήσει ειδική υπηρεσία Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας και έχουν δοθεί από την πρώτη στιγμή σαφείς οδηγίες και εντολές για την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών. Θα επαναλάβουμε ότι η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί φαινόμενο-όνειδος για τις σύγχρονες κοινωνίες και για την εξάλειψή του θα χρειαστεί η συστράτευση όλων μας".





