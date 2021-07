Κοινωνία

Σκιάθος: Σορός άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την ταυτότητα του άτυχου άνδρα.

Η σορός ενός άνδρα βρέθηκε να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Σκιάθου και πίσω από την Πούντα, ανάμεσα στην Σκιάθο και την νησίδα Άρκος.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για άνδρα, ηλικίας μεταξύ 65 και 70 ετών.

Η σορός ανασύρθηκε από σκάφος του Λιμενικού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

