Μουσώνες στην Ινδία: Νεκροί, κατολισθήσεις και καταστροφές (εικόνες)

Δραματική είναι η κατάσταση στην Ινδία, όπου εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω των καιρικών συνθηκών.

Ένδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ανατολική Ινδία, που επλήγη από κατακλυσμιαίες βροχές, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να παρασυρθούν σπίτια και να προκληθούν κατολισθήσεις, με τον απολογισμό των θυμάτων του μουσώνα στη χώρα να ανέρχεται πλέον σε περισσότερους από 230 νεκρούς, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα.

Οι κατακλυσμιαίες βροχές σάρωσαν το κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης (ανατολικά), προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Τέσσερις άνθρωποι υπέστησαν ηλεκτροπληξία, αφότου πλημμύρισε το σπίτι τους στην πόλη Χοουράχ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζαβέντ Καν, υπουργός Διαχείρισης Καταστροφών της Δυτικής Βεγγάλης.

Επτά άνθρωποι πέθαναν όταν το σπίτι τους κατέρρευσε, συμπλήρωσε ο ίδιος. Πολλοί άλλοι αγνοούνται.

Στο γειτονικό κρατίδιο Τζαρχάντ, δεκάδες αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από ορμητικούς χειμάρρους, έπειτα από πέντε ημέρες σφοδρών βροχοπτώσεων.

Ειδικοί εκτιμούν πως η σφοδρότητα και η συχνότητα των βροχών των μουσώνων, που πλήττουν κάθε χρόνο την Ινδία από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, έχουν ενισχυθεί εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

