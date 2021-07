Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: απίστευτα πράγματα στην “κούρσα της μιας ανάσας” γυναικών

Η Τζαμάικα πέτυχε ανεπανάληπτο θρίαμβο, κάνοντας…. κατάληψη στο βάθρο. Έξι από τις 8 φιναλίστ «κατέβηκαν» τα 11 δευτερόλεπτα.

Η Ελέϊν Ερα Τόμπσον, είναι η Ολυμπιονίκης στα 100 μέτρα της κορυφαίας διοργάνωσης, που φιλοξενείται στο Τόκιο. Η Τζαμαϊκανή σπρίντερ, κάλυψε την απόσταση σε δέκα δευτερόλεπτα και 61 εκατοστά, επίδοση που συνιστά Ολυμπιακό ρεκόρ, αφήνοντας στην δεύτερη θέση της συμπατριώτισσα της, Σέλιν Αν Φρέϊζερ Πράϊς με 10.74 και στην τρίτη, την επίσης Τζαμαϊκανή, Σερίκα Τζάκσον (10.76).

Μετά την εντυπωσιακή παρουσίαση των οκτώ φιναλίστ, οι αθλήτριες πήραν θέση στους βατήρες και από την εκκίνηση, η Τόμπσον πήρε προβάδισμα με την Πράϊς ν΄ ακολουθεί κατά πόδας. Οι δύο Τζαμαϊκανές διεκδίκησαν μέχρι τέλους το χρυσό μετάλλιο, ενώ με εντυπωσιακό φίνις, η συμπατριώτισσα τους, Σερίκα Τζάκσον, ολοκλήρωσε τον θρίαμβο για την Τζαμάϊκα.

Ο τελικός στην «κούρσα της μίας ανάσας», ήταν εκπληκτικός, δεδομένου ότι οι έξι από τις οκτώ σπρίντερ, «κατέβηκαν» τα 11 δευτερόλεπτα!

