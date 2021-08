Οικονομία

Μύκονος – ΑΑΔΕ: Λουκέτα για “πειραγμένα” λογισμικά

Επτά επιχειρήσεις έκλεισαν λόγω των «κόλπων» με τα οποία δεν απέδιδαν τον ΦΠΑ στο Δημόσιο.

Στο κλείσιμο επτά επιχειρήσεων έχουν προχωρήσει στη Μύκονο οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα, διαπιστώνοντας κάθε είδους τεχνικές φοροδιαφυγής, μέσω των οποίων οι επιχειρηματίες εισπράττουν από τους καταναλωτές τον ΦΠΑ και δεν τον αποδίδουν στο Δημόσιο, κρατώντας τον στα ταμεία της επιχείρησής τους.

Οι τεχνικές αυτές, όπως αναφέρουν στελέχη της ΑΑΔΕ, αφορούν, μεταξύ άλλων:

Την έκδοση και παράδοση στους πελάτες των γνωστών Δελτίων Παραγγελίας, το απόκομμα των οποίων μοιάζει με απόδειξη, αλλά δεν είναι. Έτσι, εισπράττουν το ποσό του λογαριασμού, χωρίς να καταχωρείται αυτό στον φορολογικό μηχανισμό τους.

Ακόμα χειρότερα, κάποιοι έχουν το θράσος να πληρώνονται με κάρτα, δηλαδή η πληρωμή να φαίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησής τους, αλλά να μην κόβουν στη συνέχεια απόδειξη!

Την εγκατάσταση παράνομου λογισμικού στον φορολογικό μηχανισμό, μέσω του οποίου καταφέρνουν να εκδίδουν κανονικά απόδειξη, αλλά αυτό το ποσό να εξαφανίζεται από τα έσοδα της ημέρας και να μην φαίνεται στην εφορία!

Το τελευταίο 48ωρο λουκέτο μπήκε χθες το βράδυ, στο γνωστό εστιατόριο, Hippie Fish, στον Αϊ Γιάννη.

Είχαν προηγηθεί 48ωρα λουκέτα στα καταστήματα Promenade, Paradise, Tropicana, Avra Market.

Tο σχέδιο της ΑΑΔΕ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, σε όλη τη χώρα. Στόχος των ελέγχων είναι οι επιχειρήσεις να τηρούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και να εντοπίζονται όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις φοροδιαφυγής, οι οποίες λειτουργούν σε βάρους των καταναλωτών, των συνεπών και νόμιμων επιχειρηματιών και του κοινωνικού συνόλου αναφέρουν αρμόδιες πηγές της ΑΑΔΕ.

