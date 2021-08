Κόσμος

Κορονοϊός – Γερμανία: επεισόδια σε συγκέντρωση κατά των υγειονομικών περιορισμών

Οι διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και ακολούθησε χρήση χημικών και συγκρούσεις σώμα με σώμα.

Εκατοντάδες άνθρωποι, που αντιτίθενται στους περιορισμούς που έχουν αποφασιστεί στο πλαίσιο της μάχης κατά της covid-19, αψήφησαν σήμερα την απαγόρευση να διαδηλώσουν και συγκεντρώθηκαν στους δρόμους του Βερολίνου, προκαλώντας επεισόδια με την αστυνομία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως ορισμένοι διαδηλωτές «παρενόχλησαν και επιτέθηκαν» εναντίον αστυνομικών στη συνοικία Σαρλότενμπουργκ, στο δυτικό τμήμα της γερμανικής πρωτεύουσας.

«Επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό. Αυτό οδήγησε στη χρήση δακρυγόνων, γκλοπ και σε συγκρούσεις σώμα με σώμα», έγραψε σε τουίτ η αστυνομία του Βερολίνου, διευκρινίζοντας πως προχώρησε σε συλλήψεις.

Τη διαδήλωση οργάνωσε το κίνημα "Querdenker", που εμφανίζεται ως η κύρια επικριτική φωνή εναντίον των υγειονομικών περιορισμών, που έχουν επιβληθεί στη Γερμανία.

Η γερμανική δικαιοσύνη είχε απαγορεύσει πολλές από τις διαδηλώσεις, που προβλέπονταν για αυτό το Σαββατοκύριακο, ιδίως τη σημερινή, στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχουν 22.500 άνθρωποι.

Το δικαστήριο εκτίμησε πως δεν μπορούσε να επιτρέπει τη διεξαγωγή των κινητοποιήσεων υπό τον φόβο ότι οι συμμετέχοντες θα παραβίαζαν τους κανόνες χρήσης της μάσκας και κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Η αστυνομία του Βερολίνου ανέπτυξε περισσότερους από 2000 αστυνομικούς σε ολόκληρη την πόλη, ενόψει της απαγορευμένης διαδήλωσης.

Ορισμένοι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως "Ελευθερία" ή "Όχι στη δικτατορία του κορονοϊού" και πολύ λίγοι εξ αυτών φορούσαν μάσκες.

