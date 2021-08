Υγεία - Περιβάλλον

Καύσωνας: Πτήση drone στην καυτή Αθήνα (βίντεο)

Πού έφτασε τους 55 βαθμούς τοπικά η θερμοκρασία. Το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας.

Πτήσεις με drone πάνω από την Ακρόπολη και την πλατεία της Ομόνοιας με χρήση θερμικής κάμερας πραγματοποίησε σήμερα η ομάδα Up Stories, σε συνεργασία με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Διαπιστώθηκε ότι καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το κύμα καύσωνα που πλήττει το σύνολο της χώρας, το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας γίνεται καθημερινά ολοένα και πιο έντονο, ιδιαίτερα στην Αθήνα.

Στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης η θερμοκρασία εδάφους ξεπερνούσε τοπικά τους 55 βαθμούς, όπως και στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στην Πλατεία Ομονοίας. Την ίδια ώρα η θερμοκρασία του αέρα, σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στο κέντρο της Αθήνας, κυμαινόταν μεταξύ των 36-37 °C.

Οι υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας καταγράφηκαν στην άσφαλτο και σε στέγες παλαιών κτιρίων με κλιματιστικές μονάδες (άνω των 60 βαθμών), ενώ οι μικρότερες τιμές στις προσόψεις νέων κτιρίων και στο νέο συντριβάνι της Πλατείας Ομονοίας (έως 35 βαθμούς).

Ισχυρός καύσωνας με μέγιστες θερμοκρασίες στους 44-45 βαθμούς Κελσίου αναμένεται τη Δευτέρα σε ολόκληρη τη χώρα. Καθώς σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν οι ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, το αίσθημα δυσφορίας θα είναι πολύ έντονο, σύμφωνα με το meteo.

Αναλυτικότερα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Βόρεια Ελλάδα από 16 έως 41-43 βαθμούς, στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία από 19 έως 44-45, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 22 έως 43-45 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 22 έως 42-43, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 22 έως 40 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα και στο Ανατολικό Αιγαίο οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 42-43 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται συνθήκες καύσωνα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 31 έως 42-43 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αναμένονται συνθήκες καύσωνα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 28 έως 40 βαθμούς.

