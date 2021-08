Αθλητικά

ΑΕΚ: ξεκίνησαν οι εκκαθαρίσεις

Ποιοι ποδοσφαιριστές ειδοποιήθηκαν σήμερα πως δεν υπολογίζονται στα πλάνα του Βλάνταν Μιλόγεβιτς για τη συνέχεια.

Το... κύμα εκκαθαρίσεων στην ΑΕΚ ξεκίνησε, με τους ανθρώπους της ΠΑΕ να ειδοποιούν σήμερα (1/08) τους Έλντερ Λόπες και Όλεγκ Νταντσένκο πως δεν υπολογίζονται στα πλάνα του Βλάνταν Μιλόγεβιτς για τη συνέχεια.

Ήταν λίγο-πολύ αναμενόμενο ότι ο πρόωρος αποκλεισμός από την Βελέζ, στον Β΄ προκριματικό του Europa League Conference, δεν θα περνούσε... απαρατήρητος από τη διοίκηση του Δημήτρη Μελισσανίδη και τρία 24ωρα μετά υπήρξε η πρώτη αντίδραση.

Ο Έλντερ Λόπες ενημερώθηκε ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στο εξής στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας κι αναμένεται ν' αποτελέσει άμεσα παρελθόν, ενώ, όσον αφορά τον Ουκρανό αμυντικό (σ.σ. αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο), στο εξής θα γυμνάζεται με την δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ έως ότου βρεθεί η φόρμουλα της λύσης του συμβολαίου του.

Το πρωί της Δευτέρας (2/08) οι παίκτες της Ένωσης θα υποβληθούν σε ιατρικά κι εργομετρικά και εντός της εβδομάδας θα οριστεί η πρώτη προπόνηση, που θα γίνει πιθανότατα Τετάρτη ή Πέμπτη. Στο διάστημα αυτό ή και αργότερα, είναι πολύ πιθανό ν' ακολουθήσουν και νέες αποχωρήσεις παικτών της πρώτης ομάδας.

