Αφγανιστάν: Βομβάρδισαν νοσοκομείο (εικόνες)

Στόχος των αφγανικών δυνάμεων έγινε μικρό νοσοκομείο στο Αφγανιστάν.

Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός βομβαρδισμού νοσοκομείου στο Αφγανιστάν.

Το ιδιωτικό νοσοκομείο έγινε στόχος των κυβερνητικών δυνάμεων, που θεώρησαν ότι περιθάλπει Ταλιμπάν. Ο ιδιοκτήτης μάλιστα του νοσοκομείου των 20 κλινών ειδοποιήθηκε από τοπικούς αξιωματούχος ότι έγινε στόχος βάσει πληροφοριών των υπηρεσιών άμυνας της χώρας.

Όσο κι αν προσπάθησε ο ίδιος να επικοινωνήσει με το υπουργείο, δεν τα κατάφερε.

«Δεν υπάρχουν Ταλιμπάν εδώ», επιμένει ο ίδιος.

Το βομβαρδισμό και το θάνατο ενός ανθρώπου επιβεβαίωσε και ο τοπικός κυβερνήτης.

Η επιδρομή έλαβε χώρα αφού οι Ταλπιμπάν μάχονται στα νοτιοδυτικά της πόλης με τις αφγανικές δυνάμεις και οι κάτοικοι βλέπουν πολλές μάχες στην περιοχή τους.

Δύο ασθενείς παραμένουν νοσηλευόμενοι, μαζί με λίγους νοσοκόμους και συνοδούς, ενώ πλέον το προσωπικό του έχει μειωθεί στο ελάχιστο.

Το τελευταίο διάστημα, μετά την αποχώρηση των αμερικανικών και νατοϊκών δυνάμεων, οι μάχες με τους Ταλιμπάν έχουν ενταθεί.

