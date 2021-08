Life

Kim Kardashian: το μυστικό της για βελούδινο δέρμα!

Η Kim Kardashian είναι μια πολύπλευρη προσωπικότητα που της αρέσει να προσέχει τον εαυτό της και προτιμάει πάντα τα καλύτερα για το σώμα και το δέρμα της.

Ανακαλύψαμε ποιο είναι το μυστικό της υπέροχο βελούδο δέρμα και ήρθε η στιγμή να στο αποκαλύψουμε.

Η Kim Kardashian διατηρεί το δέρμα της απαλό με τη βοήθεια της ζάχαρης!

Μην σου κάνει εντύπωση, η ζάχαρη είναι ένα από τα καλύτερα φυσικά απολεπιστικά, καθώς βοηθά το δέρμα να απαλλαγεί από μαύρα στίγματα και νεκρά κύτταρα και κάνει το δέρμα να λάμπει.

Το μυστικό συστατικό που περιέχει είναι το γλυκολικό οξύ, το οποίο βοηθά στην ενυδάτωση του δέρματος και προστατεύει το δέρμα από τις τοξίνες.

Πώς να εφαρμόσεις το μυστικό ομορφιάς της Kim Kardashian

