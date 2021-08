Life

Άντονι Μπαράχας : Πέθανε ο influencer του Tik Tok

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός είχε δεχθεί επίθεση μέσα σε κινηματογράφο και υπέκυψε στα τραύματά του, λίγες μέρες αργότερα.

Ο Άντονι Μπαράχας, διασημότητα του δικτύου κοινωνικής δικτύωσης TikTok, υπέκυψε το Σάββατο στα τραύματα που είχε υποστεί όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε κινηματογράφο, στην Καλιφόρνια, ανακοίνωσαν χθες οι αρχές.

Ο 19χρονος Μπαράχας και μια φίλη του, η Ράιλι Γκούντριτς, παρακολουθούσαν την περασμένη Δευτέρα την ταινία The forever purge σε έναν κινηματογράφο της Κορόνα, περίπου 75 χιλιόμετρα από το Λος Άντζελες, όταν ο δράστης άνοιξε πυρ.

View this post on Instagram A post shared by Anthony Michael (@itsanthonymichael)

Η ταινία διαδραματίζεται σε ένα δυστοπικό μέλλον όπου όλα τα εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων και των φόνων, επιτρέπονται για μία ημέρα κάθε χρόνο.

Οι δύο νέοι, από τους ελάχιστους θεατές εκείνη τη βραδιά, βρέθηκαν από τους υπαλλήλους του κινηματογράφου μετά τη λήξη της προβολής. Η Ράιλι Γκούντριτς ήταν ήδη νεκρή, ενώ ο Μπαράχας μεταφέρθηκε, με πολύ σοβαρά τραύματα, σε νοσοκομείο όπου υπέκυψε χθες.

View this post on Instagram A post shared by Anthony Michael (@itsanthonymichael)

Ο 19χρονος ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο "itsanthonymichael" και είχε σχεδόν 1 εκατομμύριο ακολούθους στην πλατφόρμα TikTok, όπου ανέβαζε βίντεο από την καθημερινότητά του.

View this post on Instagram A post shared by Anthony Michael (@itsanthonymichael)

Η αστυνομία έχει συλλάβει έναν ύποπτο, τον 20χρονο Τζόζεφ Χιμένες, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν ένα όπλο «και άλλες αποδείξεις που τον συνδέουν με τον τόπο του εγκλήματος». Μολονότι κλάπηκαν κάποια αντικείμενα από τα θύματα, δεν φαίνεται να ήταν αυτό το κίνητρο της επίθεσης. Ο Χιμένες έδρασε μόνος, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, και δεν φαίνεται να γνώριζε τους δύο νέους.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - SAGE: πιθανή μια νέα μετάλλαξη που θα σκοτώνει έναν στους τρεις

Φωτιές στην Τουρκία: μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων (εικόνες)

Ενδοοικογενειακή βία – ΕΛ.ΑΣ.: 30 καταγγελίες σε ένα 24ώρο