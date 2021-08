Life

Μαρία Σάκκαρη: Η ανάρτηση για τα γενέθλια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

Η τρυφερή ανάρτηση της Ελληνίδας πρωταθλήτριας προς τον σύντροφό της, για τα γενέθλιά του.

Μέσω ανάρτησής της στο Instagram ευχήθηκε στον σύντροφό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για τα γενέθλιά του, η Μαρία Σάκκαρη.

«Χρόνια πολλά αγάπη μη σταματήσεις ποτέ να χαμογελάς» έγραψε η 26χρονη τενίστρια στο instagram, στην ανάρτηση που συνοδευόταν από μία κοινή τους φωτογραφία.

Λίγες μέρες πριν είχε τα γενέθλιά της η Μαρία Σάκκαρη και δέχθηκε όχι μόνο την έκπληξη της ομάδας στο Τόκιο, αλλά και τις ευχές του συντρόφου της.

