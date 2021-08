Υγεία - Περιβάλλον

Καύσωνας – Ζερεφός: Αυτό που φοβάμαι είναι οι πυρκαγιές στα δάση

Σήμα κινδύνου εξέπεψε ο καθηγητής για πολύ μεγάλες φωτιές μετά τον καύσωνα.

Σήμα κινδύνου για πολύ μεγάλες φωτιές μετά τον παρατεταμένο καύσωνα εξέπεμψε ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών και Εκπρόσωπος της Ελλάδας για την Κλιματική Αλλαγή, Χρήστος Ζερεφός μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στην Μαρία Σαρόφογλου.

"Όλα είναι αναμενόμενα σε ένα ασταθές κλίμα όπως αυτό που ζούμε. Είναι η πέμπτη η φορά μέσα στον αιώνα μας που καίγονται τα δάση στη Σιβηρία. Είναι η τέταρτη φορά που έχουμε στον αρκτικό κύκλο θερμοκρασίες που περνούν τους 40 βαθμούς". δήλωσε ο καθηγητής και συμπλήρωσε ότι "οι καύσωνας δεν περιορίζονται στις χώρες της Μεσογείου, αλλά χτυπούν και χώρες όπως ο αρκτικός κύκλος".

Ο κ. Ζερεφός τόνισε ότι "όταν οι καύσωνας γίνουν συνήθεια δεν θα μπορούμενα γυρίσουμε το ρολόι πίσω",

"Θα βλέπουμε στο μέλλον πιο συχνά ακραία φαινόμενα" σημείωσε, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι "αυτό που φοβάμαι είναι οι πυρκαγιές στα δάση".

