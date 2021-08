Κόσμος

ΗΠΑ: Τρίτη αυτοκτονία αστυνομικού που κλήθηκε να αντιμετωπίσει την έφοδο στο Καπιτώλιο

Αστυνομικός που είχε κληθεί να αντιμετωπίσει την έφοδο οπαδών του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου αυτοκτόνησε την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία της αμερικανικής πρωτεύουσας χθες Δευτέρα.

Ο Γκάνθερ Χασίντα βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του την περασμένη Πέμπτη, διευκρίνισε εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο αστυνομικός, μέλος των Ειδικών Δυνάμεων της αστυνομίας της Ουάσιγκτον, εντάχθηκε στο σώμα τον Μάιο του 2003.

Πρόκειται για την τρίτη γνωστή αυτοκτονία αστυνομικού που αντιμετώπισε την έφοδο οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Προηγήθηκαν οι αυτοκτονίες του Τζέφρι Σμιθ, που υπηρετούσε επίσης στη Μητροπολιτική Αστυνομία, και του Χάουαρντ Λίμπενγκουντ, που υπηρετούσε στην αστυνομική δύναμη του Καπιτωλίου.

Ως αυτό το στάδιο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε πάνω από πεντακόσια πρόσωπα για εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της εισβολής στο κτίριο του Κογκρέσου. Οι σύμμαχοι του Ντόναλντ Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα και ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος προσπαθούν από την πλευρά τους να υποβαθμίσουν τα γεγονότα.

