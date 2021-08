Κοινωνία

Λάρισα: σκότωσε τη γυναίκα του με τουλάχιστον οκτώ σφαίρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ιατροδικαστής από το σημείο όπου σημειώθηκε η νέα γυναικοκτονία, αυτήν τη φορά στη Λάρισα.

«Βολές σε καίρια σημεία στο θώρακα, αλλά και μια βολή στο κεφάλι από περίστροφο, δέχθηκε η 43χρονη γυναίκα που δολοφονήθηκε στη Σωτηρίτσα του νόμου Λάρισας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η ιατροδικαστής Ρουμπίνη Λεοντάρη από το σημείο του εγκλήματος όπου βρίσκεται.

Όπως τόνισε η κ. Λεοντάρη, η βολή στο κεφάλι της 43χρονης έχει τεράστιο ενδιαφέρον και εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για «χαριστική βολη». Υπενθυμίζεται ότι το άγριο έγκλημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί μέσα σε κατάστημα στην περιοχή της Σωτηρίτσας στα παράλια του νομού Λάρισας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τη 43χρονη γυναίκα την σκότωσε ο σύζυγός της πυροβολώντας την με τουλάχιστον 8 σφαίρες.

Φωτογραφία: larissanet.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βορίδης για ανεμβολίαστους: τι θα γίνει με όσους εργάζονται στο Δημόσιο (βίντεο)

Κιλκίς: Πυροβόλησε και σκότωσε αδέσποτο σκύλο