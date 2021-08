Κοινωνία

Έγκλημα στη Λάρισα: Το χρονικό της τραγωδίας

Συγκλονισμένο είναι το Πανελλήνιο από την νέα γυναικοκτονια στην Λάρισα. Καρέ - καρέ το φονικό.

Συγκλονισμένο είναι το Πανελλήνιο από την νέα γυναικοκτονια στην Λάρισα. 54χρονος φέρεται να δολοφόνησε με 8 σφαίρες την 43χρονη εν διαστάσει σύζυγό του, μέσα στην ταβέρνα του αδελφού της στην περιοχή της Σωτηρίτσας. Ο φερόμενος ως δράστης τηλεφώνησε στη συνέχεια στην Αστυνομία και παραδόθηκε.

Με απόλυτη ψυχραιμία, λίγο μετά τις 10:00 το πρωί ο 54χρονος συζυγοκτόνος, μπήκε στην ταβέρνα οπου εργαζόταν η 43χρονη σύζυγός του και άρχισε να την ψάχνει μέσα στο κατάστημα. Την εντόπισε στην κουζίνα κι άδειασε πάνω της ένα περίστροφο. Της έδωσε και τη χαριστική βολή, όπως όλα δείχνουν. Το ίδιο ατάραχος βγήκε στη συνέχεια στην αυλή και περίμενε τους αστυνομικούς να τον συλλάβουν.

Το ζευγάρι ζούσε στην Αθήνα

Ο 54χρονος ήρθε από την Αθήνα, όπου εργάζεται ως ταξιτζής στη Λάρισα και σκότωσε την 43χρονη γυναίκα του. Ο 54χρονος είχε γνωρίσει και παντρευτεί την 43χρονη, όταν η γυναίκα ήταν μόλις 18 ετών και είχαν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά, ηλικιών από 12 – 25 ετών.

Η 43χρονη έρχονταν τα καλοκαίρια στα παράλια της Λάρισας και βοηθούσε στην οικογενειακή επιχείρηση ταβέρνα – ουζερί, που βρίσκεται πάνω στον παραλιακό δρόμο της Σωτηρίτσας. Σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι είχε προβλήματα και η 43χρονη είχε ζητήσει από το δικηγόρο της να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την έκδοση του διαζυγίου.

Έψαχνε τη δικηγόρο της 43χρονης!

Σοκαριστικές πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας όσο περνά η ώρα από την γυναικοκτονία που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και εξελίχθηκε στη Σωτηρίτσα με θύμα μια 43χρονη, η οποία έπεσε νεκρή από τους αλλεπάλληλους πυροβολισμούς του 54χρονου συζύγου της.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του larissanet.gr, μία ώρα πριν από το φονικό, περίπου στις 9.30 π.μ., ο 54χρονος βρίσκονταν στην πόλη της Λάρισας ζητώντας να συναντήσει τον δικηγόρο στον οποίο η σύζυγός του είχε αναθέσει την εκκίνηση των διαδικασιών για το διαζύγιό τους.

Ο 54χρονος δεν βρήκε τον δικηγόρο στο γραφείο του, ενώ στην συνέχεια τον κάλεσε τηλεφωνικά. Καθώς δεν υπήρχε καμία πρότερη ενημέρωση ή ραντεβού για αυτήν την συνάντηση, δεν καταγράφεται άλλη επαφή – πέρα από το συγκεκριμένο τηλεφώνημα – με τον δικηγόρο.

Προφανώς, σε ότι αφορά την χρονική εξέλιξη των γεγονότων, ο 54χρονος αναχώρησε από τη Λάρισα με κατεύθυνση τη Σωτηρίτσα, όπου και σκότωσε την σύζυγό του…

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Στην αποτρόπαιη γυναικοκτονία της 43χρονης από τον 54χρονο σύζυγό της, το πρωί της Τρίτης στη Σωτηρίτσα του Δήμου Αγιάς, αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία.

Αναλυτικά, επισημαίνονται τα εξής:

«Συνελήφθη, άμεσα, σήμερα (03-08-2021) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Αγιάς του νομού Λάρισας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, ένας ημεδαπός, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ειδικότερα, όπως προέκυψε, σήμερα το πρωί, ο δράστης μετέβη σε ταβέρνα όπου εργαζόταν η ημεδαπή σύζυγός του και με τη χρήση περιστρόφου παλαιού τύπου την πυροβόλησε σε διάφορα σημεία του σώματός της, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Στη συνέχεια, ο δράστης τηλεφώνησε στις αστυνομικές Αρχές και ομολόγησε την πράξη του.Το περίστροφο κατασχέθηκε.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας».

