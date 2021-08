Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Δείτε αναλυτικά πόσα κρούσματα εντοπίστηκαν ανά περιοχή τις τελευταίες 24 ώρες.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας, με τον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ να σταθεροποιείται σταδιακά.

Ειδικότερα, το απόγευμα της Τρίτης ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3.428 κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Από αυτά τα 21 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 14 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ





