Φωτιά στη Βαρυμπόμπη: Πύρινη “κόλαση” και ολονύχτια “μάχη” με τις φλόγες

Εφιαλτικές στιγμές για τους κατοίκους της περιοχής. Σπίτια καμένα και κλήσεις για απεγκλωβισμούς. Σε ετοιμότητα όλος ο κρατικός μηχανισμός.



Τιτάνια και ολονύχτια η μάχη των πυροσβεστών στην πυρκαγιά στην Βαρυμπόμπη, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις και προκάλεσε μεγάλη καταστροφή τόσο στο δάσος όσο και σε σπίτια, με τους κατοίκους να είναι σε απόγνωση.

Η φωτιά έφτασε και μέχρι την πλατεία της Βαρυμπόμπης. Στο συγκεκριμένο σημείο κατάφεραν να την αναχαιτίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά τα μέτωπα εξακολουθούν να είναι επικίνδυνα καθώς οι φλόγες πλησίασαν μέχρι το Ολυμπιακό χωριό και τους Θρακομακεδόνες, ενώ οι πυροσβέστες δημιούργησαν "ζώνη" και εντός του στρατοπέδου του Τατοΐου για να εμποδίσουν τα μέτωπα να πλησιάσουν.

Λόγω της πυρκαγιάς έχουν εκκενωθεί η Βαρυμπόμπη, οι Αδάνες, το Μορτερό και οι Θρακομακεδόνες, ενώ σε επιφυλακή είναι όλες οι δυνάμεις για τυχόν και άλλες παρεμβάσεις προκειμένου να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι και πήρε μέσα σε λίγες ώρες μεγάλη έκταση. Η Πολιτική Προστασία, με μήνυμα από το 112, ενημέρωσε τους κατοίκους σε Βαρυμπόμπη και Θρακομακεδόνες να εκκενώσουν ενώ, λίγο πριν τις 20:00 το βράδυ η φωτιά επεκτάθηκε δυτικά του αεροδρομίου στο Τατόι και στο Ολυμπιακό Χωριό. Στην μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς ήταν εκατοντάδες πυροσβέστες με δεκάδες οχήματα ενώ μέχρι το τελευταίο φως του ήλιου συνέδραμαν ελικόπτερα και αεροσκάφη. Οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύονται συνεχώς.

Εκατοντάδες ήταν οι κλήσεις για απεγκλωβισμούς, ενώ πολλοί αρνούνταν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα γραφεία τους, ενώ παιδιά εκκένωσαν κατασκηνώσεις με τους γονείς τους να τρέχουν ώστε να τα παραλάβουν.

Άλογα βρέθηκαν σε κίνδυνο από τη φωτιά στη Βαρυμπόμπη, ενώ παράλληλα έγινε και προσπάθεια συγκέντρωσης των αλόγων που κατάφεραν να διαφύγουν από ιππικούς ομίλους για να αποφύγουν τον κίνδυνο και εθεάθησαν να τρέχουν ελεύθερα, ακόμα και μέσα στην πλατεία της Βαρυμπόμπης.

Αργά το απόγευμα, διακομίστηκαν στο νοσκοκομείο με ήπια αναπνευστικά προβλήματα έξι κάτοικοι της περιοχής της Βαρυμπόμπης ενώ ένας πυροσβέστης με δύσπνοια έχει διακομιστεί στο ΓΝΑ 251. Οι υγειονομικές δομές της περιοχής βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και σε κατάσταση μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας το ΕΚΑΒ. Λόγω της έκτακτης κατάστασης, σε εφημερία τέθηκαν τα νοσοκομεία Γεννηματάς, Σισμανόγλειο και ΚΑΤ. Το υπουργείο Υγείας, σε έκτακτη ενημέρωση, τονίζει όσοι είναι άνω των 65 ετών και όσοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα ή καρδιολογικά, παιδιά να μην κινούνται στις περιοχές καθώς είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα.

«Οι ώρες είναι κρίσιμες και οι συνθήκες που αντιμετωπίζουμε όλοι μας είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, η χώρα μας βιώνει ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο τις τελευταίες ημέρες, έναν από τους χειρότερους καύσωνες των τελευταίων 40 ετών», υπογράμμισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά την έκτακτη ενημέρωση για την εξέλιξη των σημερινών πυρκαγιών.

Ανεξέλεγκτο μαίνεται το πύρινο μέτωπο στη Βαρυμπόμπη προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της πρωτεύουσας. Την ίδια ώρα, η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει ότι η μεγάλη πυρκαγιά που εξελίσσεται στην περιοχή της Βαρυμπόμπης τις τελευταίες ώρες, είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας το αντλιοστάσιο στο ρέμα της Χελιδονούς λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Ειδικότερα, μέσω της συγκεκριμένης εγκατάστασης υδροδοτούνται οι περιοχές: Αγία Παρασκευή, Χολαργός, Γέρακας, Παλλήνη, Παιανία, Γλυκά Νερά, Κάτζα, Κορωπί, Κερατέα, Λαυρεωτική, Μαρούσι, Χαλάνδρι και περιοχές του Δήμου Διονύσου.

Η μέγιστη ετοιμότητα προσωπικού και μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου να συνδράμουν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που μαίνονται στη χώρα διατάχθηκε, μετά από έκτακτη σύσκεψη υπό τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο με τη συμμετοχή του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) αντιπτέραρχου Γεωργίου Μπλιούμη, του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) αντιστράτηγου Χαράλαμπου Λαλούση και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) αντιναύαρχου Στυλιανού Πετράκη.

Έως τώρα έχουν διατεθεί στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας όλα τα διαθέσιμα αεροσκάφη πυρόσβεσης που μπορούν να αναλάβουν αποστολή (Canadair και PZL) καθώς και όλα τα ελικόπτερα που προβλέπονται από τα αντίστοιχα σχέδια διαχείρισης κρίσεων. Επίσης, έχει διαταχθεί η ετοιμότητα διάθεσης επιπλέον ιπτάμενων μέσων αν απαιτηθεί.

Σε επιφυλακή τέθηκαν και όλες οι αρμόδιες αστυνομικές διευθύνσεις της ΓΑΔΑ, με διαταγή του Αρχηγού της ΕΛΑΣ αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, σύμφωνα με ενημέρωση από το Αρχηγείο του Σώματος, λόγω της πυρκαγιάς στην Βαρυμπόμπη.

