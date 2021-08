Αθλητικά

Ολυμπιακός - Λουντογκόρετς: Ο Καμαρά “έσωσε την παρτίδα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η «χρυσή» αλλαγή του Μαρτίνς γλίτωσε τον Ολυμπιακό από μία εντός έδρας ήττα από την Λουντογκόρετς.



Η «χρυσή» αλλαγή του Πέδρο Μαρτίνς, Αγκιμπού Καμαρά, γλίτωσε τον Ολυμπιακό από μία εντός έδρας ήττα από την Λουντογκόρετς, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον Γ΄ προκριματικό του Champions League. Το τελικό 1-1 στο Καραϊσκάκη, σαφώς και δεν κρίνει απολύτως τίποτα, καθώς όλα θα «παιχτούν» στη ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτης (10/08) στη γειτονική χώρα, όπου ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να «σβήσει» το κακό αποψινό αποτέλεσμα και να προκριθεί στα play off της διοργάνωσης.

Η Λουντογκόρετς απέδειξε ότι είναι μία πάρα πολύ επικίνδυνη και καλά δουλεμένη ομάδα, αλλά οι Πειραιώτες μπορούν να νικήσουν στη ρεβάνς, το έχουν αποδείξει πολλάκις στο παρελθόν, αρκεί να παίξουν το ποδόσφαιρο που μπορούν και ξέρουν και που δεν το έκαναν απόψε στο Φάληρο. Το πρώτο μέρος στο Φάληρο βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς τέρματα, με τους Βούλγαρους, όμως, να είχαν τη μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο 45λεπτο, με το τετ-α-τετ του Σωτηρίου με τον Τζολάκη, που ανέδειξε νικητή τον γκολκίπερ των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή της μπάλας στο διάστημα αυτό, αλλά δεν ήταν καθόλου καλός στο οργανωτικό κομμάτι. Δύσκολα μπορεί να θυμηθεί κανείς άλλο ματς που η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς δεν είχε σε 45 λεπτά ούτε μία ευκαιρία για να σκοράρει. Ούτε στην άμυνα υπήρχε καθαρό μυαλό, καθώς δεν ήταν λίγες οι φορές που οι παίκτες του Ολυμπιακού υπέπεσαν σε αβίαστα λάθη. Ο «μαέστρος» των γηπεδούχων, Ματιέ Βαλμπουενά, δεν κατάφερε να περάσει τις πάσες προς τον Χασάν, που ήταν εντελώς αποκομμένος, ενώ ο Γάλλος δεν πήρε βοήθειες από τους Καμαρά και Κούντε, ούτε υπήρξαν πλαγιοκοπήσεις από τους Λαλά και Ρεάμπτσιουκ.

Ο Μαρτίνς βλέποντας την ομάδα του να έχει αρκετά προβλήματα, κυρίως μεσοεπιθετικά, έβγαλε από το ματς τον Κούντε και πέρασε τον Εμβιλά με την έναρξη του δεύτερου μέρους. Τα όποια σχέδια του Πορτογάλου, όμως, χάλασαν γρήγορα με το προβάδισμα που πήραν οι Βούλγαροι με το απευθείας φάουλ του μεγάλου τους αστεριού, Κιρίλ Ντεσπότοβ στο 50΄.

Η είσοδος του Ελ Αραμπί ήταν πλέον επιβεβλημένη, με τον Μαροκινό να μπαίνει στο ματς στο 53΄ και τέσσερα λεπτά μετά ήρθε η τεράστια ευκαιρία για τους Πειραιώτες με τον Χασάν, ο οποίος εξ επαφής με κεφαλιά απέτυχε να ισοφαρίσει (απέκρουσε σωτήρια ο Καλίνα). Στο 63΄ ο Τζολάκης έκανε φανταστική επέμβαση στο βολέ του Τεκπετέι, με τους φιλοξενούμενους να ήταν ιδιαίτερα απειλητικοί στην αντεπίθεση. Μετά το 65΄ ο Ολυμπιακός πίεσε πάρα πολύ την άμυνα των Βούλγαρων, αλλά ήταν ακίνδυνος επιθετικά.

Τελικά τη λύση έδωσε η «χρυσή» αλλαγή του Μαρτίνς, Αγκιμπού Καμαρά στο 87ο λεπτό. Ο 20χρονος με σουτ μέσα από την περιοχή νίκησε τον Καλίνα και ισοφάρισε, 1-1, ενώ στις καθυστερήσεις ο Ντεσπότοβ έχασε απίστευτη ευκαιρία να «παγώσει» για δεύτερη φορά τους οπαδούς του Ολυμπιακού, όταν από πλάγια αστόχησε σε κενό τέρμα!

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Τζολάκης, Λαλά (62΄ Ανδρούτσος), Σεμέδο, Σισέ (53΄ Ελ Αραμπί), Ρεάμπτσιουκ, Μπα, Μασούρας, Μαντί Καμαρά, Κούντε (46΄ Εμβιλά), Βαλμπουενά (71΄ Αγκιμπού Καμαρά), Χασάν

ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Καλίνα, Ικόκο, Πλαστούν, Βερντόν, Νεντιάλκοβ, Κάουλι Σόουζα (73΄ Σαντάνα), Γκονσάλβες, Μπάτζι, Τεκπετέι (81΄ Σισίνιο), Σωτηρίου (89΄ Βάντσερσον), Ντεσποτόβ

Ειδήσεις σήμερα:

Μποέμιανς - ΠΑΟΚ: Ήττα για τον “Δικέφαλο του Βορρά”

Φορολογικές δηλώσεις: Παράταση για την υποβολή τους

Κορονοϊός: 3428 νέα κρούσματα την Τρίτη