Ολυμπιακοί Αγώνες – ιστιοπλοΐα: στην 8η θέση κατετάγησαν Μάντης - Καγιαλής

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε το δίδυμο από την Αυστραλία. Δείτε την τελική κατάταξη.

Την 9η θέση στην κούρσα μεταλλίων της κατηγορίας 470 κατέλαβαν οι Παναγιώτης Μάντης και Παύλος Καγιαλής. Οι Έλληνες ιστιοπλόοι ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο με 18 βαθμούς ποινής στην τελευταία ιστιοδρομία και με συνολικά 84 β.π. κατετάγησαν στην 8η θέση.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Αυστραλοί, Μάθιου Μπλέτσερ και Γουίλ Ράιαν με 23 β.π., το αργυρό οι Σουηδοί, Αντον Ντάλμπεργκ και Φρέντρικ Μπέργκστρεμ με 45 β.π. και το χάλκινο οι Ισπανοί, Ζόρντι Ξαμάρ και Νίκολας Γκαρσία Ροντρίγκεθ με 55 βαθμούς ποινής.

Η τελική κατάταξη, έχει ως εξής:

1. Αυστραλία

2. Σουηδία

3. Ισπανία

4. Νέα Ζηλανδία

5. Μεγάλη Βρετανία

6. Ιταλία

7. Ιαπωνία

8. Ελλάδα

9. ΗΠΑ

10. Τουρκία

11. Γαλλία

12. Ρωσία

13. Κίνα

14. Νότια Κορέα

15. Πορτογαλία

16. Βραζιλία

17. Καναδάς

18. Αμερικανική Σαμόα

19. Αγκόλα

