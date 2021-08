Υγεία - Περιβάλλον

Αστεροσκοπείο: Χάρτης επιβλαβών σωματιδίων λόγω της φωτιάς στη Βαρυμπόμπη

Ζωντανή εικόνα με τις περιοχές που είναι περισσότερο επιβαρυμένες λόγω της μεγάλης φωτιάς στη Βαρυμπόμπη.

Η κατάσταση πλέον σε πολλές περιοχές της Αθήνας είναι άσχημη σήμερα, όσον αφορά τα επιβλαβή σωματίδια PM2.5, δηλαδή τα λεπτά εισπνεόμενα σωματίδια με διάμετρο έως 2,5 εκατομμυριοστά του μέτρου, εξαιτίας της πυρκαγιάς στη Βαρυμπόμπη, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ).

«Εφιστούμε την προσοχή στους κατοίκους του λεκανοπεδίου, στις περιοχές με υψηλές τιμές PM2.5, να παραμείνουν εντός των σπιτιών τους με ερμητικά κλειστά παράθυρα και πόρτες. Αν πρέπει να κυκλοφορήσετε έξω χρησιμοποιήστε μάσκα N95, ΚΝ95 ή FFP2, που παρέχουν προστασία από τα σωματίδια PM2.5», τονίζει το ΕΑΑ.

Μπορεί κανείς να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ων σωματιδίων PM2.5 ΕΔΩ

Τα στοιχεία προέρχονται από την ευρωπαϊκή πλατφόρμα μετρήσεων ποιότητας αέρα PurpleAir: Real-time Air Quality Monitoring που στηρίζεται στη νέα γενιά αισθητήρων του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Οι μονάδες είναι σε μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο και οι τιμές που εμφανίζονται, είναι αβαθμονόμητες και πρέπει να διαιρεθούν με έναν παράγοντα 1.8 περίπου.

