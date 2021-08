Κοινωνία

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη: Βελτιωμένη και αποκαρδιωτική η εικόνα της πυρκαγιάς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τη φωτιά που έχει ήδη κάνει καταστροφικό έργο. Ισχυρότατες πυροσβεστικής δυνάμεις δίνουν αδιάκοπη μάχη. Όλες οι εξελίξεις.

Σε πλήρη εξέλιξη εξακολουθεί να βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βαρυμπόμπη, όπου παραμένουν και επιχειρούν όλες οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που έχουν ενισχυθεί από όλη την Ελλάδα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν από αέρος 5 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα.

Ο συντονισμός των δυνάμεων γίνεται από το Κινητό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων «Όλυμπος», όπου μετέβη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και εκεί βρίσκεται ήδη ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.





Τη νύχτα εκκενώθηκε τμήμα του Κρυονερίου, με μήνυμα από το 112, που βρίσκεται στην οδό Ανοίξεως κοντά στη δασική έκταση. Σε όλη την περιοχή υπάρχουν πολύ μεγάλες εστίες πυρκαγιάς, ενώ σύμφωνα με την πρωινή ενημέρωση από το σημείο από τον Νίκο Χαρδαλιά, χάρη στις ολονύχτιες επιχειρήσεις των επίγειων μέσων, ενεργό είναι το ένα από τα τέσσερα μέτωπα.

Το πρωί διεκόπη η κυκλοφορία στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, από την οδό Ελαιών στο ρεύμα προς Βαρυμπόμπη. Παραμένουν κλειστές η Τατοΐου από την Κύμης έως την Ερυθραίας, η Ερυθραίας από τη γέφυρα Βαρυμπόμπης και η Τατοου από την Πάρνηθως (Ιπποκράτειος Πολιτεία ταβέρνα «Λάμπρος»).

Λόγω της δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα από τις μεγάλες πυρκαγιές, τόσο στην Αττική όσο και στις άλλες περιοχές, τη νύχτα υποβλήθηκε αίτημα για βοήθεια στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και ανταποκρίθηκε άμεσα η Κύπρος, η οποία στέλνει 20 πυροσβέστες για την πυρκαγιά της Βαρυμπόμπης και 2 αεροσκάφη στη Ρόδο.

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βαρυμπόμπη, από χθες, δυνάμεις της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής επενέβησαν σε 371 περιπτώσεις για την απομάκρυνση κυρίως ηλικιωμένων, ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλων πολιτών που είχαν εγκλωβιστεί στις φλεγόμενες περιοχές και τη μεταφορά τους σε ασφαλή σημεία, γι' αυτό και δεν υπήρξαν θύματα.

Η ατμόσφαιρα, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη σε όλη την Αττική και για το λόγο αυτόν δόθηκαν οδηγίες από το υπουργείο Υγείας, ενώ το Αστεροσκοπείο Αθηνών μεταδίδει σε χάρτη ζωντανά τις περιοχές που είναι περισσότερο επιβαρυμένες.

Σημειώνεται, πάντως, ότι η πυρκαγιά στην Πάρνηθα έχει προκαλέσει ζημιές σε πολλά σπίτια, κυρίως, στη Βαρυμπόμπη και τις Αδάμες και έχει καταστρέψει ένα μεγάλο κομμάτι από το υπεροχή δάσος,, καθώς και το θάνατο αμέτρητων ζώων.

Στην πυρκαγιά, αυτήν την ώρα, επιχειρούν 520 πυροσβέστες και 17 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 150 οχήματα, το ΜΕΤΠΕ, πεζοπόρα τμήματα του στρατού, πολυάριθμες ομάδες εθελοντών με τη συνδρομή χωματουργικών μηχανημάτων και υδροφόρων ΟΤΑ, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα, εκ των οποίων 3 του στρατού.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ αποκατασταθήκαν και τα προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: rapid test δωρεάν την Τετάρτη

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη: εκκενώθηκαν κι άλλες περιοχές τα ξημερώματα

Καιρός - Καύσωνας: Αφόρητη ζέστη και αποπνικτική ατμόσφαιρα την Τετάρτ





Gallery