Φωτιά στην Ηλεία - Φαρμάκης: αντιπυρική ζώνη στην Αρχαία Ολυμπία

Τι λέει για το ευρύ μέτωπο που απειλεί πολλά χωριά. Σε ποια περιοχή έχουν ήδη καεί σπίτια.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Μαρία Σαράφογλου μίλησε ο Νεκτάριος Φαρμάκης.

Αναφερόμενος στην φωτιά στην Ηλεία, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας είπε ότι «έχουν ξυπνήσει εφιαλτικές μνήμες από το 2007. Έχει γίνει προσπάθεια να γίνει μια πολύ ευρεία αντιπυρική ζώνη γύρω από την Αρχαία Ολυμπία, ενώ παράλληλα δίνεται μάχη από τους πυροσβέστες σε πολλά μέτωπα. Ο όγκος της φωτιάς, που εκτείνεται σε μέτωπο δεκάδων χιλιομέτρων, το μικροκλίμα και οι αυξημένες θερμοκρασίες δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα».

«Έχει δοθεί εντολή εκκένωσης για έξι χωριά. Η μεγάλη μάχη αυτήν την ώρα δίνεται στο Πελόπιο, όπου ήδη έχουν καεί ορισμένα σπίτια. Λόγω των ισχυρών ανέμων, η φωτιά κινείται με μεγάλη ταχύτητα», είπε ο κ. Φαρμάκης.

Όπως σημείωσε, πρωταρχικός στόχος είναι η προστασία των ανθρώπινων ζωών και παράλληλα η διαφύλαξη του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Ολυμπίας.





