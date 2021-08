Πολιτική

Φωτιές: δηλώσεις Χαρδαλιά για τα πύρινα μέτωπα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

'Εκτακτη ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτιτικής Προστασίας για τις εξελίξεις στις πυρκαγιές που μαίνονται ανά την Ελλάδα.

(εικόνα αρχείου)

Παρακολουθείτε την ενημέρωση απο τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά για την εξέλιξη των πυρκαγιών ανά την επικράτεια.