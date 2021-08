Πολιτική

Χαρδαλιάς για φωτιές: 118 μέτωπα σε 24 ώρες - Δραματική έκκληση στους πολίτες

Μαίνονται οι φωτιές σε Εύβοια και Αρχαία Ολυμπία. Επτά πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στην Ηλεία.

Δίνουμε μια τιτάνια μάχη σε πολλαπλά μέτωπα, τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς κατά την έκτακτη ενημέρωση για την εξέλιξη των σημερινών πυρκαγιών.

Ειδικότερα, ανέφερε πως σε εξέλιξη είναι από χθες το απόγευμα η δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μυρτιά στη Βόρεια Εύβοια, ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς και προσέθεσε: Σήμερα το πρωί μετά από απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ζητήθηκε η προληπτική και οργανωμένη απομάκρυνση των κατοίκων από τους μικρούς οικισμούς Καλαμούδι, Παλαιοχώρι και Δαμνιά. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά εξελίσσεται μεταξύ αυτών των οικισμών στον ορεινό όγκο αλλά και παραλιακά στον οικισμό Ροβιές.

Όσον αφορά τη φωτιά στην Ηλεία, είπε σήμερα εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 7 πυρκαγιές, εκ των οποίων οι τέσσερις στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας. Το μέτωπο της Ηράκλειας πήρε γρήγορα διαστάσεις, επισήμανε και σημείωσε πως καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες προκειμένου το μέτωπο να περιοριστεί στο Πελώπιο. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει μέτωπο ενός χιλιομέτρου, ενημέρωσε.

Σε ό,τι αφορά τη φωτιά στην περιοχή Βλαχόπουλο στη Μεσσηνία, ο κ. Χαρδαλιάς αναπτύχθηκε σε δύο μέτωπα.

Περαιτέρω, ανέφερε πως στις 2:45 εκδηλώθηκε νέα δασική πυρκαγιά στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, η οποία έχει ήδη περιοριστεί.

Τέλος, γνωστοποίησε ότι στις 16:40 εκδηλώθηκε νέα αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή του Μελιγαλά Μεσσηνίας. Η πυρκαγιά εξελίσσεται στον ορεινό όγκο ανάμεσα στα χωριά Κάτω Μέλπια και Βράχος, πλησίον των οικισμών.

«Τα δύσκολα είναι μπροστά μας και αδιαπραγμάτευτος στόχος είναι η προστασίας της ανθρώπινης ζωής» υπογράμμισε.

