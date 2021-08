Καιρός

Καιρός: πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες την Παρασκευή

Που αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα. Ενισχυμένοι θα πνέουν οι άνεμοι. Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για την Παρασκευή, σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, προβλέπεται μεταβολή του καιρού, με λήξη του καύσωνα στις περισσότερες περιοχές, επικράτηση ενισχυμένων ανέμων και τοπικά ισχυρές καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί, 4-5 μποφόρ, από το μεσημέρι δυτικοί-βορειοδυτικοί, 5 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 27 έως 39 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι, 3-4 μποφόρ και γρήγορα βορειοδυτικοί, 5 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και από νωρίς το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι τοπικά ισχυρές και πιθανώς να συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις. Το βράδυ ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3-4 μποφόρ, που γρήγορα θα γίνουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4-6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανώς στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί, 4 με 5-6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανώς στη Θεσσαλία με μικρής διάρκειας καταιγίδες. Νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς, έως 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 24 έως 38-40 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί-βορειοδυτικοί, 5 με 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου, στην Κρήτη τοπικά έως 41 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, ενώ στα βόρεια θα αναπτυχθούν παροδικές νεφώσεις. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί άνεμοι στα βόρεια, 4 με 5 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων, έως 6 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί, 5 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου, στα νότια τοπικά έως 40 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Για το Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και το μεσημέρι-απόγευμα στα ανατολικά τμήματα του, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στην ανατολική χώρα και δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τους 35 με 37 και στα νησιά τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Για την Κυριακή προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στα βόρεια θα είναι μεταβλητοί, 2 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι, 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 και από το μεσημέρι τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

