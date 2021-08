Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Πρέπει να ετοιμαζόμαστε για έναν δύσκολο χειμώνα

Έκκληση για εμβολιασμό των πολιτών απο τον επίκουρο καθηγητή επιδημιολογίας.

Σταθερός παρέμεινε την τελευταία εβδομάδα ο συνολικός αριθμός των διαγνώσεων για λοίμωξη covid-19 στην επικράτεια, η πίεση στο σύστημα υγείας εξακολουθεί να δείχνει σημεία αύξησης, ενώ ο αριθμός των πολιτών που καταλήγουν με την νόσο αυξήθηκε κατά 93%, σε περίπου 12 ανά ημέρα, ανέφερε κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας, ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμώνων, Γκίκας Μαγιορκίνης.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας εντός της τελευταίας εβδομάδας, αυξήθηκε κατά 35%. Ο αριθμός των νέων εισαγωγών με Covid-19 παραμένει υψηλότερος από 150, αλλά δείχνει σημεία σταθεροποίησης, καθώς και το ισοζύγιο εισιτηρίων/εξιτηρίων παραμένει μεγαλύτερο από 1, αν και η ψαλίδα εισιτηρίων/εξιτηρίων δείχνει σημεία μείωσης.

"Το τέταρτο κύμα όπως δείχνουν οι αναλύσεις των ηλικιών, ξεκίνησε από νέους και σχετίσθηκε κυρίως με νυχτερινή διασκέδαση. Το υπάρχον εμβολιαστικό τείχος λειτούργησε πολύ καλά στο να επιβραδύνει την επιδημία και εξακολουθεί να την επιβραδύνει", ανέφερε ο κ. Μαγιορκίνης. Εξήγησε ότι ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία είναι αρκετά μικρότερος από αυτόν που θα βλέπαμε στα προηγούμενα κύματα σε σχέση με τον αριθμό των διαγνωσμένων κρουσμάτων που βλέπουμε τον τελευταίο μήνα. Υπογράμμισε ότι "τα εμβόλια έχουν μειώσει την ταχύτητα επέκτασης της επιδημίας στον πληθυσμό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουν μειώσει δραματική την βαρύτητα της νόσου, στους λίγους σχετικά εμβολιασμένους που θα τύχει να μολυνθούν".



Ωστόσο, όπως είπε, είναι προφανές ότι η επιδημία από τους νέους, σταδιακά επεκτάθηκε σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που δεν έχουν εμβολιασθεί ακόμα. Και αυτή είναι η κύρια πηγή των εισαγωγών στα νοσοκομεία, σε ποσοστό που ξεπερνάει το 90%. "Αν και οι μη εμβολιασμένοι αποτελούν πια τη μειοψηφία του πληθυσμού στις μεγάλες ηλικίες, αυτό το λιγότερο από 30% των μεγαλύτερων συμπολιτών μας που δεν έχουν εμβολιαστεί, αποτελεί την πηγή, περισσότερο από 90%, των ατόμων που καταλήγουν στο νοσοκομείο και της συντριπτικής πλειοψηφίας που καταλήγουν. Είναι ξεκάθαρο ότι οι μη εμβολιασμένοι συμπολίτες μας είναι αυτοί που έχουν και την μεγαλύτερη πιθανότητα να καταλήξουν σε διασωλήνωση και επίσης θα μείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα νοσοκομεία".

Ο κ. Μαγιορκίνης είπε ότι "το εμβόλιο δεν σε κάνει άτρωτο, το ξέραμε. Κανένα εμβόλιο δεν σε κάνει άτρωτο. Αλλά αν είσαι 70 ετών και κάνεις το εμβόλιο κερδίζεις 20 χρόνια. Ένας 70άρης εμβολιασμένος που θα έρθει σε επαφή με τον ιό έχει την ίδια πιθανότητα να νοσήσει βαριά με έναν 50άρη που δεν έχει εμβολιαστεί. Υπάρχει σημαντικότερος λόγος για να εμβολιαστεί κάποιος, είτε είναι 70άρης, είτε 50άρης;".

Ξεκαθάρισε ότι ο ιός θα είναι μαζί μας για αρκετά χρόνια και πρέπει να ετοιμαζόμαστε για έναν δύσκολο χειμώνα. Κάλεσε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, να το πράξουν άμεσα για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους αγαπημένους τους, καθώς όπως είπε, "όλοι μας αργά ή γρήγορα θα έρθουμε σε επαφή με τον ιό - και τον ερχόμενο χειμώνα αυτή η πιθανότητα θα είναι υψηλή. Το εμβόλιο μειώνει δραματικά την πιθανότητά μας αυτή η συνάντηση να είναι μοιραία".



Η πορεία της πανδημίας σε παγκόσμιο κλίμακα

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερες από 200 εκατομμύρια μολύνσεις και περισσότεροι από 4.2 εκατομμύρια θάνατοι με νόσο Covid-19 σε παγκόσμια κλίμακα. Ο ρυθμός των νέων διαγνώσεων έδειξε μικρή αύξηση 11% εντός της τελευταίας εβδομάδας και 605.000 διαγνώσεις ανά ημέρα. Ο ρυθμός των θανάτων αυξήθηκε κατά 11% σε περίπου 9.300 ανά ημέρα.

Η επιδημία στην Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα, έδειξε περαιτέρω μικρή συρρίκνωση κατά 6% στις διαγνώσεις, αλλά με 9% αύξηση στους θανάτους μεσοσταθμικά. Πιο συγκεκριμένα, ο ρυθμός των νέων διαγνώσεων υποχώρησε στο επίπεδο των 120.000 διαγνώσεων ανά ημέρα, ενώ ο ρυθμός των θανάτων αυξήθηκε σε περίπου 1100 ανά ημέρα. Από τις 47 ευρωπαϊκές χώρες, οι 16 έδειξαν βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης.



Σημαντική βελτίωση έδειξε το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία, ενώ σημαντική επιδείνωση παρατηρείται στις περισσότερες βαλκανικές χώρες.

