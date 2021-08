Κοινωνία

Φωτιές: Απαγόρευση κυκλοφορίας στα δάση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρές ποινικές κυρώσεις και πρόστιμα για τους παραβάτες.

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα ισχύσει μέχρι τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου, απαγορεύεται σε ολόκληρη τη χώρα η μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και άλση.

Ταυτόχρονα, για το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα ή εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως., π.χ. οξυγονοκόλληση, ή καύση εύφλεκτης ύλης.

Για κάθε παράβαση, εκτός από τις σοβαρές ποινικές κυρώσεις, προβλέπεται στην πρώτη περίπτωση πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ και στη δεύτερη, πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.

Μήνυμα από το 112

Νωρίτερα είχε σταλθεί σε όλους τους κατοίκους της Ελλάδας, μήνυμα από το 112, το οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση σε δάση και άλση.

«Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τις επόμενες μέρες. Αποφεύγουμε οποιαδήποτε εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε δάση και άλση. Αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις. Ειδοποιούμε αμέσως την Πυροσβεστική στο 199 αν εντοπίσουμε εστία πυρκαγιάς» ανέφερε το μήνυμα.

?? Πάρα πολύ υψηλός κίνδυνος ?? τις επόμενες μέρες

?? Αποφεύγουμε οποιαδήποτε εργασία που μπορεί να προκαλέσει ??

?? Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε δάση & άλση

!? Αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις

!? Ειδοποιούμε αμέσως την @pyrosvestiki στο ??199 αν εντοπίσουμε εστία ?? pic.twitter.com/9ejETB25wj — 112 Greece (@112Greece) August 5, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για φωτιές: σχέδιο έκτακτης ανάγκης για 6 Περιφέρειες (βίντεο)

Φωτιά στην Βαρυμπόμπη: Πέντε οι εγκαυματίες από την πύρινη λαίλαπα

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Πρέπει να ετοιμαζόμαστε για έναν δύσκολο χειμώνα