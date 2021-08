Κοινωνία

Φωτιά στην Ηλεία: Ανατράπηκε πυροσβεστικό όχημα

Ανατράπηκε πυροσβεστικό όχημα στο Κολίρι Ηλείας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο πυροσβέστες.

Ανατράπηκε πυροσβεστικό όχημα που επιχειρούσε στο μέτωπο στο Κολίρι Ηλείας.

Κατά την εκτροπή του τραυματίστηκαν ελαφρά δυο πυροσβέστες που μεταφέρονται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Στην Ηλεία, να σημειωθεί, υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις της φωτιάς και παρά την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι φλόγες κινούνται δίχως σταματημό.

