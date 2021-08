Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία: “Κόλαση” φωτιάς στον Πύργο

Τρία είναι τα πύρινα μέτωπα στην περιοχή. Εκκενώθηκαν ακόμα τέσσερις κοινότητες. Επιχειρούν τα εναέρια μέσα στην Αρχαία Ολυμπία.



Στην προληπτική εκκένωση τεσσάρων κοινοτήτων του δήμου Πύργου (Ηλεία) προχώρησαν οι αρχές, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Κολίρι.

Όπως διευκρίνισε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιδήμαρχος Πύργου, ο Γιάννης Αργυρόπουλος, ζητήθηκε η προληπτική εκκένωση των κοινοτήτων Λαμπέτι, Αμπελώνας, Άγιος Γεώργιος και Κολίρι, ενώ στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να κρατήσουν την φωτιά μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα επιχειρούν, με το πρώτο φως της ημέρας, στην Αρχαία Ολυμπία, όπου μαίνεται από προχθές η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, στην Ηράκλεια.

Εκτός από τα εναέρια μέσα, στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που αποτελούνται από 310 πυροσβέστες με 105 οχήματα και 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, καθώς και την ομάδα συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Επίσηε, στην περιοχή βρίσκεται και το δεύτερο Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο, «Όλυμπος».

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν ο στρατός, η αστυνομία, εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Ειδήσεις σήμερα:

