Φωτιά στην Ηλεία: σε πλήρη εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα (εικόνες)

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εκκενωθεί 19 χωριά. Οργανωμένο σχέδιο εμπρησμού καταγγέλλει ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες αναμένεται να δώσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ηλεία. Τα ενεργά μέτωπα που προβληματίζουν τος πυροσβεστικές δυνάμεις είναι δυο, ένα στην περιοχή Χελιδόνι προς Κρυονέρι Αρχαίας Ολυμπίας και το δεύτερο προς την περιοχή Λάλα.

Ο πύρινος εφιάλτης συνεχίζεται για δεύτερη νύχτα στην Ηλεία, με πολλαπλά μέτωπα να εκδηλώνονται στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί σχεδόν 19 χωριά, ενώ, σύμφωνα με νεότερες εξελίξεις, υπάρχουν νέες αναζωπυρώσεις στη Μουριά και στα Κάμενα.

Αστυνομικοί και πυροσβέστες απομάκρυναν έγκαιρα κατοίκους το χωριό Κλαδέος όπου νωρίτερα υπήρχαν αναφορές ότι είχαν εγκλωβιστεί 150 κάτοικοι, ενώ έγκαιρα εκκενώθηκε και μία κατασκήνωση στην περιοχή της Φρίξας.

Ένας ύποπτος για εμπρησμό, εντοπίστηκε το απόγευμα στην περιοχή του Κολιρίου Λαμπετίου από συστήματα παρακολούθησης που βρίσκονται στην περιοχή.

Έγινε μάλιστα αντιληπτός και από κατοίκους των περιοχών αυτών, όπου κάνουν λόγο για ύποπτο άνδρα που διερχόμενος με το μηχανάκι στο οποίο επέβαινε, σταματούσε και αμέσως μετά στο σημείο αυτό ξεσπούσε πυρκαγιά.

«Η Ηλεία δοκιμάζεται για μια ακόμα φορά», τονίζει σε μήνυμά του, με αφορμή τις φωτιές, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Βασίλης Γιαννόπουλος και προσθέτει, «Από την Τετάρτη 4 Αυγούστου, καταβάλλεται μια πραγματικά υπεράνθρωπη προσπάθεια, από το σύνολο των δυνάμεων του Πυροσβεστικού σώματος, της Πολιτικής Προστασίας, της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, των δήμων και του στρατού, για να ανακόψουμε το πύρινο μέτωπο». Παράλληλα, ο αντιπεριφερειάρχης επισημαίνει ότι «είναι καθοριστικής σημασίας και η συμβολή των κατοίκων των πληττόμενων κοινοτήτων, οι οποίοι με αυταπάρνηση και αυτοθυσία, προσπαθούν να προστατεύσουν τις ζωές και τις περιουσίες τους».

Αναφερόμενος στα αίτια της πυρκαγιάς, υποστηρίζει μεταξύ άλλων, ότι «η πορεία της πυρκαγιάς και τα χαρακτηριστικά της, αποδεικνύουν, χωρίς καμία αμφιβολία, ότι πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο εμπρησμού, ένα σχέδιο να πλήξουν τον τόπο μας, τις ζωές, τον φυσικό και πολιτιστικό μας πλούτο». «Οι αρμόδιες αρχές», συνεχίζει, «ήδη ερευνούν τις συνθήκες εκδήλωσης των πυρκαγιών».

Επίσης, απηύθυνε έκκληση προς όλους τους πολίτες, «να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί», με αφορμή το γεγονός, ότι «αύριο Παρασκευή 6 Αυγούστου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπει δείκτη επικινδυνότητας 5 (κατάσταση συναγερμού), με καιρικές συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες, οι οποίες μεγιστοποιούν τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης νέων πυρκαγιών».

