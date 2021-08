Πολιτική

Φωτιές: Επικοινωνία Δένδια - Τσαβούσογλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπαν στην τηλεφωνική τους επικοινωνία οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας.

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

«Μου τηλεφώνησε προκειμένου να εκφράσει την αλληλεγγύη του για το ζήτημα των πυρκαγιών στην Ελλάδα. Ευχαρίστησα τον Τούρκο ομόλογό μου και αμφότεροι επισημάναμε ότι οι δύο χώρες είναι διατεθειμένες να παράσχουν βοήθεια για την κατάσβεση των πυρκαγιών, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν τεθεί πρώτα υπό έλεγχο οι πυρκαγιές στις χώρες μας», αναφέρει, σε ανάρτηση του στο Twitter, ο κ. Δένδιας.

I spoke by phone to #Turkey FM @MevlutCavusoglu, who called to express solidarity following the wildfires in #Greece. (1/2) pic.twitter.com/6Xm64xoYbt

— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 6, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού: Πληρώνονται οι αναστολές Ιουλίου

“Με το φτωχό μυαλό ενός πυραγού”: Η viral απάντηση στους... πυροσβέστες του Διαδικτύου

Λάρισα: Τρένο παρέσυρε γυναίκα