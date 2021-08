Κοινωνία

Φωτιά στο Σούνιο

Η φωτιά πλησιάζει ξενοδοχειακή μονάδα στη Λεωφόρο Σουνίου. Φωτιά και στο Ποικίλο Όρος.

Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο Σούνιο, προς την περιοχή Λεγρενά.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση πλησίον ξενοδοχειακής μονάδας στη Λεωφόρο Σουνίου. Οχήματα και άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας σπεύδουν στο σημείο.

Η φωτιά ξέσπασε λίγη ώρα μετά τον συναγερμό που σήμανε στα Άνω Λιόσια, ενώ νέα φωτιά ξέσπασε στο Ποικίλο Όρος.

