Κοινωνία

Φωτιές - Αρχιεπίσκοπος: Πρωτοβουλία για την αναδάσωση των καμμένων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Αρχιεπισκοπής τίθεται σε επιφυλακή και ετοιμότητα στο πλευρό των πυρόπληκτων

Το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, επισκέφθηκε, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος Β’ συνοδευόμενος από τον Γενικό Διευθυντή του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Κωνσταντίνο Δήμτσα και συμμετείχε σε σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Νικόλαο Χαρδαλιά ,τον Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού κ. Γρηγόριο Δημητριάδη και την Ηγεσία και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο Μακαριώτατος ανακοίνωσε ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» αναλαμβάνουν σε συνεργασία με την Πολιτεία την αναδάσωση των καμμένων περιοχών.

Επίσης ανέφερε ότι προέτρεψε τις Ιερές Μητροπόλεις να ανοίξουν τις πόρτες τους στους πληγέντες και να τους στηρίξουν. Συγκεκριμένα στη παρέμβαση του ανέφερε: «Είμαστε συγκλονισμένοι. Είναι καταστροφική εξέλιξη. Είναι τεράστια η δοκιμασία. Αυτού του είδους οι πειρασμοί αντιμετωπίζονται μόνο όταν, είμαστε ενωμένοι όλοι μαζί. Κάναμε έκκληση και προτρέψαμε τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος να ανοίξουν τις πόρτες, τα κέντρα, τα ιδρύματα της χώρας και να συμπαρασταθούν στους πυρόπληκτους αδερφούς. Δώσαμε εντολή στον Οργανισμό μας, την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», να αναλάβει τη στήριξη αυτών των ανθρώπων. Ιδιαίτερα δε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ανακοινώσαμε ότι τα Ιδρύματα, όπως το Κέντρο Γεροντολογίας, οι Κατασκηνώσεις, τα Συνεδριακά Κέντρα, θα φιλοξενήσουν τους πυρόπληκτους».

Ευχαρίστησε τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τους εργαζόμενους στη Πολιτική Προστασία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Αστυνομία και τέλος ανακοίνωσε ότι προτεραιότητα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», θα είναι η αναδάσωση των καμμένων περιοχών σε συνεργασία με την Πολιτεία.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΕΔΔΗΕ: διακοπές ρεύματος στην Αττική

Φωτιές: Ο ΑΝΤ1 στο πλευρό των πυρόπληκτων

Κωνσταντίνος Μίχαλος: Θλίψη για τον πρόωρο θάνατο του