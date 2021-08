Οικονομία

Φωτιές - διακοπές ρεύματος: νέα ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ για τις επιπτώσεις των πυρκαγιών, την επάρκεια του συστήματος και τα αιτήματα του ΑΔΜΗΕ.

Σε σχετική ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, στον απόηχο των προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης που προκαλούν οι φωτιές που μαίνονται στην χώρα, αναφέρεται ότι «ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους καταναλωτές ότι προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της ηπειρωτικής χώρας είναι σε ετοιμότητα να πραγματοποιήσει εκ περιτροπής διακοπές σε συνεννόηση με τον ΑΔΜΗΕ».

Σημειώνεται πάντως ότι «Ο ΑΔΜΗΕ, μέχρι αυτή τη ώρα έχει όλα τα φορτία διαθέσιμα και δεν έχει δώσει εντολή για εκ περιτροπής διακοπές».

Ειδήσεις σήμερα:

Κωνσταντίνος Μίχαλος: Θλίψη για τον πρόωρο θάνατο του

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Φονική φωτιά στην Αττική: Νεκρός κάτοικος στην Ιπποκράτειο Πολιτεία