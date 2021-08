Κοινωνία

Φωτιά στους Θρακομακεδόνες: αγωνία για τον πύρινο κλοιό

Δόθηκε εντολή εκκένωσης της περιοχής. Τεράστιο το πύρινο μέτωπο που κατευθύνεται προς την κορυφή της Πάρνηθας

Εξαιρετικά δύσκολη νύχτα αναμένεται για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και τους πολίτες της Βόρειας Αττικής που έχουν πληγεί από τα τεράστια πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη και δεν φαίνεται να μπορούν να ελεγχθούν σύντομα.

Όπως αναφέρουν στον ΑΝΤ1 κάτοικοι της περιοχής, γύρω στις 23:00 της Παρασκευής η φωτιά πέρασε την κορυφή του βουνού, απειλώντας οικισμό με περίπου 100 σπίτια, τα οποία έχει μεταβειο για να προστατεύσει μόνο ένα πυροσβεστικό όχημα, με τους κατοίκους να ζητούν ενίσχυση των δυνάμεων.

Η μεγάλη αναζωπύρωση που έγινε το απόγευμα στη Βαρυμπόμπη και κατευθύνεται προς τα πρώτα σπίτια των Θρακομακεδόνων, οι οποίοι εκκενώθηκαν νωρίτερα, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν απειλητικά την περιοχή, είναι το μέτωπο που προβληματίζει περισσότερο από όλα τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Στους κατοίκους των Θρακομακεδόνων στάλθηκε μήνυμα από το 112 να εγκαταλείψουν την περιοχή, ενώ για τον ίδιο λόγο, λίγο αργότερα, εκκενώθηκε προληπτικά το προαναχωρισιακό κέντρο κράτησης στην Αμυγδαλέζα. Η αστυνομία σε συνεργασία με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετέφερε με λεωφορεία για λόγους ασφαλείας τους αλλοδαπούς που κρατούνταν στο κέντρο σε άλλες δομές της Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό αργά το βράδυ, ζητήθηκε και από όσους βρίσκονται στο Καταφύγιο της Πάρνηθας, να το εγκαταλείψουν καθώς το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται και προς την Πάρνηθα.

Ο δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, τόνισε ότι η κατάσταση στην περιοχή είναι δραματική καθώς το πύρινο μέτωπο είναι τεραστίων διαστάσεων. Ξεκινάει από τη Βαρυμπόμπη και κατευθύνεται δυτικά προς τους Θρακομακεδόνες και την Πάρνηθα προς το τελεφερίκ.

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς πλέον τα εναέρια μέσα σταμάτησαν να επιχειρούν με τη δύση του ήλου και όπως είπε ο κ. Βρεττός οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα καθώς καίγεται παρθένο δάσος στο οποίο δεν μπορούν να εισχωρήσουν και πλέον κανείς δεν ξέρει που θα σταματήσει η φωτιά.

