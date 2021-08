Πολιτική

Σακελλαροπούλου για φωτιές: Πρέπει να επιδείξουμε αυτοσυγκράτηση και ενότητα

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής και ενημερώθηκε για τις πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα, από Χρυσοχοΐδη και Χαρδαλιά.

«Αυτές τις κρίσιμες ώρες η σκέψη και η στήριξή μας είναι στους συνανθρώπους μας που υποφέρουν και κινδυνεύουν» δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά την επίσκεψή της στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στο Χαλάνδρι, όπου ενημερώθηκε από τον yπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά και Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος για τις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται σε όλη τη χώρα.

Η κυρία Σακελλαροπούλου στη δήλωσή της επεσήμανε ακόμα πως «οφείλουμε ευγνωμοσύνη στους πυροσβέστες, στα Σώματα Ασφαλείας, στις Ένοπλες Δυνάμεις και στους εθελοντές που με απαράμιλλη αυταπάρνηση ορθώνουν το τείχος της προστασίας μας».

Καταληκτικά, σημείωσε πως «απέναντι στη φωτιά είμαστε όλοι ευάλωτοι», ότι πολλά είναι αυτά που πρέπει να γίνουν, μεγάλα και μικρά και διαμήνυσε, «τώρα όμως πρέπει να επιδείξουμε αυτοσυγκράτηση και ενότητα. Προέχει ο τόπος μας».

