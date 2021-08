Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Αναλυτικά τα κρούσματα που εντοπίστηκαν ανά περιοχή, τις προηγούμενες 24 ώρες.





Το απόγευμα του Σαββάτου, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.768 νέα κρούσματα, εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 512.342 (ημερήσια μεταβολή +0.5%), εκ των οποίων 51.2% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 129 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.185 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 10, ενώ ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 198.

Όπως ήταν αναμενόμενο, «πρωταθλήτρια» στα κρούσματα είναι και σήμερα η Αττική με 810, ενώ τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων έχουμε σε Θεσσαλονίκη (246), Ηράκλειο (159), Χανιά (110), Ρόδο (109) και Αχαΐα (102)

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ:









