Φωτιά στις Αφίδνες - Ιδιοκτήτρια σπιτιού: μετά την φωτιά, ήρθε το πλιάτσικο (βίντεο)

Συγκλονίζει η γυναίκα που είδε το σπίτι, στο οποίο ζει με την μητέρα και την κόρη της, να γίνεται στάχτη.

Μαρτυρία – σοκ στον ΑΝΤ1 μιας κατοίκου των Αφιδνών, μέσα στο σαλόνι του σπιτιού τους, που παραδόθηκε στις φλόγες.

Όπως είπε, η ξύλινη κουζίνα και ένα άλλο δωμάτιο από ξύλο τυλίχθηκαν στις φλόγες και λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου έγινε έκρηξη στο σπίτι, που προκάλεσε μαζί με την φωτιά μεγάλες καταστροφές.

Μιλώντας στην Χρύσα Φώσκολου και στην Μαρία Σαράφογλου, ανάμεσα στους τοίχους που μαυρισμένοι έχουν απομείνει όρθιοι, ενώ ότι υπήρχε μέσα από αυτούς, μαζί με την στέγη, έχουν καταστραφεί, είπε ότι μένει μαζί με την κόρη και την μητέρα της σε ξενοδοχείο, ενώ σημείωσε ότι το σπίτι που υπέστη τεράστιες ζημιές είναι η κύρια κατοικία τους.

Ωστόσο, όπως κατήγγειλε, δεν είναι μόνο η φωτιά, αφού ότι απέμεινε, στο πίσω μέρος του σπιτιού, που είναι πέτρινο, αποτέλεσε «μαγνήτη» για πλιάτσικο, αναφέροντας ότι αρκετά πράγματα της έχουν κλαπεί τις τελευταίες ώρες.

Μάλιστα, όπως είπε κάτι ανάλογο είχε συμβεί και στην παλαιότερη φωτιά στην Δροσοπηγή, αναφέροντας μάλιστα ότι οι ασυνείδητοι πλιατσικολόγοι μετέφεραν με κομβόι αυτοκινήτων πράγματα από σπίτια που είχαν καταστραφεί από την πυρκαγιά.

Όπως είπα χαρακτηριστικά στην κάμερα του ΑΝΤ1, το σπίτι έχει καταστραφεί, αλλά είναι το μόνο που έχει η οικογένεια της και κατά συνέπεια δεν έχουν άλλο δρόμο από το να επιστρέψουν και να προσπαθήσουν να το φτιάξουν από την αρχή.

Τέλος είπε ότι προσωρινά φιλοξενούνται σε ένα ξενοδοχείο, αλλά δεν ξέρουν μέχρι πότε θα συνεχιστεί η φιλοξενία, λέγοντας με εμφανή τα σημάδια της συγκίνησης στο πρόσωπο της, «δεν έχω άλλη επιλογή από το να παραμείνω δυνατή για να στηρίξω την οικογένεια μου».

