Φωτιές - ΔΕΔΔΗΕ: σε ποιες περιοχές υπάρχουν ακόμη προβλήματα ηλεκτροδότησης

Δείτε αναλυτικά τις ενέργειες που κάνει ο ΔΕΔΔΗΕ σε όλη την Ελλάδα για την αποκατάσταση των ζημιών στο Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω των πυρκαγιών.

Ο ΔΕΔΔΗΕ σε ανακοίνωση του, ενημερώνει για τις ενέργειες που έχει κάνει πανελλαδικά, σχετικά με την αποκατάσταση των ζημιών στο Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω των πυρκαγιών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ:

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει βρεθεί από την πρώτη στιγμή σε όλες τις περιοχές των καταστροφικών πυρκαγιών πανελλαδικά, επιχειρώντας με όλες του τις δυνάμεις (συνεργείων του και εργολάβων) για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση των τεράστιων ζημιών που προκλήθηκαν στο Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην περιοχή της Εύβοιας, μέχρι αυτή την ώρα έχουν επανηλεκτροδοτηθεί οι περιοχές Μαντούδι, Προκόπι, Δαφνούσα, Παραλία Μαντουδίου, Πηλί, Βλαχιά και Σαρακήνικο, ενώ συνεχίζεται η επιθεώρηση του Δικτύου σε όσα σημεία είναι δυνατή η πρόσβαση από την Πυροσβεστική, προκειμένου να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα οι εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές στο σύνολο των χωριών και οικισμών του Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας.

Από τις πυρκαγιές, τέθηκαν εκτός λειτουργίας 6 γραμμές Μέσης Τάσης, οι οποίες επηρεάζουν την ηλεκτροδότηση περίπου 15.000 πολιτών και για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών, απαιτείται η αντικατάσταση 800 στύλων, 100 υποσταθμών και 40 χιλιομέτρων Δικτύου Μέσης και Χαμηλής Τάσης καθώς επίσης και εργασίες στις παροχές. Επί τόπου από την πρώτη στιγμή βρίσκονται 100 άτομα τεχνικό προσωπικό (συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολάβων), με 10 μηχανήματα έργου.

Στην περιοχή της Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, μέχρι αυτή την ώρα έχουν επανηλεκτροδοτηθεί οι περιοχές Δαφνοχώρι και Ελαία της Π.Ε Φωκίδας, Λάλα της Π.Ε Ηλείας, Χράνη της Π.Ε Αρκαδίας, Γύθειο της Π.Ε Λακωνίας ενώ συνεχίζεται η επιθεώρηση του Δικτύου σε όσα σημεία είναι δυνατή η πρόσβαση από την Πυροσβεστική, προκειμένου να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα οι εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές των Δήμων Δωρίδος, Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, Οιχαλίας και Ανατολικής Μάνης .

Από τις πυρκαγιές, τέθηκαν εκτός λειτουργίας τμήματα ή το σύνολο 7 γραμμών Μέσης Τάσης, οι οποίες επηρεάζουν την ηλεκτροδότηση περίπου 15.000 πολιτών και για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών, απαιτείται η αντικατάσταση πλέον των 350 στύλων, και 30 χιλιομέτρων Δικτύου Μέσης και Χαμηλής Τάσης καθώς επίσης και εργασίες στις παροχές. Επί τόπου από την πρώτη στιγμή βρίσκονται 170 άτομα τεχνικό προσωπικό (συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολάβων), με 80 μηχανήματα έργου.

Στην περιοχή της Αττικής, μέχρι αυτή την ώρα έχουν επανηλεκτροδοτηθεί αρκετοί καταναλωτές στη Βαρύμπομπη, Αγ.Στέφανο, Θρακομακεδόνες, Σταμάτα, Κρυονέρι και Ροδόπολη, ενώ συνεχίζεται η επιθεώρηση του Δικτύου σε Ιπποκράτειο Πολιτεία, Αφίδναι, Βασιλικά Κτήματα, Δροσοπηγή και Μαλακάσα σε όσα σημεία είναι δυνατή η πρόσβαση από την Πυροσβεστική, προκειμένου να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα οι εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης τους.

Από τις πυρκαγιές, τέθηκαν εκτός λειτουργίας 9 γραμμές Μέσης Τάσης, οι οποίες επηρεάζουν την ηλεκτροδότηση περίπου 38.000 πολιτών και για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών, απαιτείται η αντικατάσταση περίπου 1.000 στύλων, 20 υποσταθμών και 39 χιλιομέτρων Δικτύου Μέσης και Χαμηλής Τάσης καθώς επίσης και εργασίες στις παροχές. Επί τόπου από την πρώτη στιγμή βρίσκονται 412 άτομα τεχνικό προσωπικό (συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολάβων), με 52 μηχανήματα έργου.

Σε ότι αφορά την ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων στις τρεις πληγείσες περιφέρειες, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυτή τη ώρα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να επανηλεκτροδοτηθούν, ακόμη και με τη σύνδεσή τους με γεννήτριες.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αναστείλει τις άδειες όλου του τεχνικού του προσωπικού, ενεργοποιώντας το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον βάρδιες και επιφυλακή για το προσωπικό, καθώς και πλήρη ετοιμότητα όλων των συνεργείων πανελλαδικά προκειμένου να μετακινηθούν άμεσα και να συνδράμουν σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο τους ζητηθεί.

