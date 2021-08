Τεχνολογία - Επιστήμη

Μπεχράκης στον ΑΝΤ1: Πόσο απειλεί την υγεία μας ο καπνός από τις φωτιές (βίντεο)

Τι είπε την ατμοσφαιρική ρύπανση από τα πύρινα μέτωπα και τι πρέπει να προσέχουμε.

Όσο οι τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, από τα μέτωπα των πυρκαγιών, παραμένουν σε τόσο υψηλά επίπεδα, οι πολίτες θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα προστασίας, ειδικά όσοι ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, τόνισε ο πνευμονολόγος Παναγιώτης Μπεχράκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στη Μαρία Σαράφογλου.

Απαραίτητη κρίνεται η χρήση μάσκας στους εξωτερικούς χώρους, όταν υπάρχει κάπνα από τις πυρκαγιές.

Ο τέως αναπληρωτής καθηγητής της Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Harvard, συνέστησε σε όσους εμφανίσουν συμπτώματα (όπως ερεθισμός στον λαιμό, επίμονος βήχας) να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους.

Επεσήμανε πως χρειάζεται ψυχραιμία, αναγνωρίζοντας πως η κοινωνία δεν μπορεί να ανεχθεί επιπλέον αυστηρές οδηγίες, καθώς είναι ήδη επιβαρυμένη λόγω την υγειονομικής κρίσης που έχει πυροδοτήσει η πανδημία κορονοϊού.

